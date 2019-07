Cattaneo: «Estamos preocupados por la situación económica municipal»

Fernando Cattaneo, dialogó telefónicamente con «El Mismo Idioma» de FM 95.7 Radio Sunchales, refiriéndose a la sesión del Concejo Deliberante de ayer, la primera luego del receso invernal.

Respecto de su proyecto de Minuta de Comunicación, para contar con acceso al sistema Rafam, no pudo tener una respuesta positiva. «No tenemos porqué estar mendigando información a la secretaría de Economía cuando podemos obtenerla con un simple usuario y clave», disparó en un primer momento.

«Se trata de temas que dispararán análisis, otros pedidos de información y polémicas, en torno a la información que se ingresó ya que se están planteando cuestiones delicadas, las cuales nos obligarán a estar atentos como Concejales que somos», acotó.

«Esta mañana le pedí a la Presidenta del Cuerpo -Andrea Ochat- que ponga en agenda una reunión con Faudone por la deuda que está reclamando, así como también otros temas relacionados con la parte económica ya que no podemos dilatar estas temáticas», consideró.

«Intuyo que hay una deuda muy importante, muy por encima de la que se está informando. Para tener una idea, el reclamo de Faudone es por ocho millones de pesos, cuando esa fue la cantidad de deuda flotante que dijo tener el Municipio, con lo cual evidentemente el monto es mayor.

Además se refirió a la pavimentación, indicando que entienden «que es un tema que depende de aportes provinciales y de los vecinos pero se debe tener precisión acerca de cómo está la situación, pagos, deudas y gestiones que tampoco sabemos cómo se encuentran».

«Que en la nota se mencione que se han visto obligados a suspender obras, es más preocupante aún porque no sabemos cuál va a ser el devenir de los proyectos… no solamente si se va a pagar sino, si quedan pendientes, quién se hará cargo de las obras que no se ejecuten», consideró.

Borra y su partida

Acerca de la partida de Claudio Borra de la secretaría de Hacienda, sostuvo que «hizo declaraciones políticamente correctas, propias de una persona que siempre se ha manejado de esa manera».

«En su figura de secretario saliente, no tenía forma de responder una situación que nosotros entendemos que es mucho más preocupante de lo que se ha informado», consideró.

Más adelante indicó que «se han hecho promesas y acciones muy optimistas en la previa a la elección. También insistió en que hay un relato y una historia y para él, ahora queda en claro que la transparencia es verbal y no se lleva a la práctica.

«Creo que es el Gobierno Municipal que más contrataciones ha hecho a lo largo de la historia y ahora entiendo que va saliendo a la luz algo de lo que hasta ahora no se hablaba», concluyó.

Definiciones a futuro

«Se nos acerca el análisis del aumento en la UCM y un pedido de incremento en el Presupuesto Municipal «pedidos que se piden siempre en el tramo final del año y no ahora, con apenas seis meses transcurridos. Yo ya he dicho que hasta tanto no me den la información no me expediré sobre esto; además hay que tener en cuenta el contexto local y ver si la gente puede recibir un reajuste sin tener en cuenta el nivel del gasto», consideró.

«Queremos saber si los fondos han sido entregados al Municipio y no se han entregado al contratista o si bien la provincia y nación no han remitido aún el dinero», concluyó

Comentarios