Voley Femenino U13: Libertad se quedó con el 1° Grand Prix del Clausura

En el inicio de la Ronda Clausura de la Asociación Rafaelina de Vóley, las chicas de Libertad Amarillo se quedaron con el Primer Grand Prix de la categoría U13.

Todo se desarrolló en el salón «Centenario» del Deportivo Libertad en el cual, las chicas aurinegras, comenzaron de la mejora forma la defensa del recientemente conseguido Campeonato Apertura.

Por su parte, las chicas integrantes del equipo Libertad Negro se impusieron en dos partidos y culminaron en la quinta posición. Estos son los resultados registrados:

Libertad Amarillo

> Libertad Amarillo 2 vs. Atlético Blanco 0.

> Libertad Amarillo 2 vs. Unión Verde 0.

> Libertad Amarillo 2 vs. Atlético Celeste 1.

Final:

> Libertad Amarillo 2 vs. Almagro 1.

Libertad Negro

> Libertad Negro 0 vs. Almagro 2.

> Libertad Negro 1 vs. Unión Blanco 2.

> Libertad Negro 2 vs. Brown SV 1.

Quinto puesto:

Libertad Negro 2 vs. Atlético Blanco 1.

