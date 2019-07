Box: Sergio Rodríguez ya es profesional

Ahora si, con licencia en mano, Sergio «Checho» Rodríguez, a la espera de su debut como tal, se convirtió en un nuevo boxeador profesional de Sunchales, siguiendo el camino que marcaron en su momento Miguel Ángel Blanco y Rufino Daniel Acosta.

Precisamente «el checo» Acosta, un día me dijo: «este pibe es un enamorado del gimnasio», refiriéndose a Rodríguez, pibe que tiene un motivo muy particular por el cual se decidió a practicar esta actividad (tema que me reservo).

Atrás, dejó más de 40 peleas como amateur, peleas que lo fueron formando como boxeador y más aún como persona, formación que hoy lo define como un tipo íntegro, que tiene lo que hay que tener, especialmente en eso de nunca dejar de ser lo que sos.

Hoy Rodríguez llega a profesional, siendo Rodríguez, y seguramente seguirá siendo Rodríguez en el tramo que recorra en el campo rentado… ¿se entiende? No olvidarse desde donde uno viene y estar convencido hacia donde va.

Tipo íntegro, con seriedad, responsabilidad, convicción en lo que hace, serio y educado como afrontar cualquier circunstancia.

Solo su destino deportivo sabe hasta dónde llegará, ojalá que sea lo más lejos posible, porque se lo tiene merecido por ser como es: una muy buena persona.

