LRF Inferiores – Clausura F6: Los sunchalenses alternaron buenos y malos resultados el fin de semana

El Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol sumó su Séptima Fecha el pasado fin de semana. Unión visitó a Brown de San Vicente y Libertad recibió a Peñarol.

Quinta división:

– Brown 1 (Agustín Ribodino) vs. Unión 1 (Leider Fissore).

– Libertad 0 vs. Peñarol 0.

Sexta división:

– Libertad 3 (Erik Iturre, Luis Marengo y Luca Graziutti) vs. Peñarol 0.

– Unión le gana puntos a Brown que no presenta divisional.

Séptima división:

– Brown 4 (G. Bertorello, Facundo Isla, Valentín Pepe -2-) vs. Unión 0.

– Libertad 3 (Axel Gravenbarter -2- y Nahuel Lescano) vs. Peñarol 3 (Luis Aguirre -2- y Alfredo Sánchez).

Octava división:

– Brown 1 (Matías Alcanis) vs. Unión 0.

– Libertad 0 vs. Peñarol 2 (Joel Bonifacio y Enzo Wattier).

Novena división:

– Libertad 1 (Román Basualdo) vs. Peñarol 0.

– Brown 0 vs. Unión 0.

Novena especial:

– Libertad 0 vs. Peñarol 0.

Infantiles 2007:

– Unión 3 (Lautaro Inderkumer -2- y Juan Cabral) vs. Brown 2 (Felipe Varisco y Pedro Aimetta).

– Peñarol 2 (Eduardo Chiessa y Sebastián Ojeda) vs. Libertad 0.

Infantiles 2008:

– Unión 7 (Ever Cabral, Pedro Bair, Stéfano Casale, Tomás Griotti, Alexis Ledesma, Valentin Milanese y Sebastián Maldonado) vs. Brown 0.

– Peñarol 1 (Fabio Ledesma) vs. Libertad 2 (Esteban Larrea y Martín Detler).

