TFB: Méndez y su alejamiento de Unión

Días después de su alejamiento de Unión Martín Méndez dialogó con Mario Ceballos en el programa radial «Deporte 21», analizando su paso por la entidad Albiverde así como también su posible futuro en la región si recibe alguna oferta laboral.

«En realidad hace ya tiempo que sabía que el club tenía problemas económicos por lo que suponía que no iba a jugar el Federal, incluso estaba por culminar mi contrato y había que charlar la posible renovación o extensión», comenzó diciendo quien estuvo sentado más de seis años en el banco de la entidad de avenida Belgrano.

Luego señaló que «si me tomó de sorpresa porque se había hablado de cumplir el contrato y que yo dirigiera la Primera y los U19 que era lo que venía haciendo pero me llamaron y me dijeron que no vaya más, que iban a rescindir mi contrato y no me quedó otra que respetarlo».

«Estoy tratando de buscar un nuevo horizonte, otro desafío. Es raro estar acá cobrando el sueldo y no estar haciendo la tarea, más cuando uno sabe que la realidad del club es que no hay tantos profes pero es la realidad del club, su decisión y hay que respetarlo», prosiguió.

En otro tramo afirmó que «no tuve ningún problema con nadie. Sí cuando uno está muchos años se encuentra con gente que lo quiere más o menos pero quizás tuve algún desgaste con quienes nos vimos tantos años.

«Me dio un poco de pena porque en este tiempo en el Asociativo veníamos haciendo una buena tarea y el corte brusco termina impactando en esto», continuó diciendo.

«Estoy conforme con lo realizado, con el proyecto que comenzó hace muchos años cuando me pidieron formar Juveniles y potenciar jugadores. Creo que esa parte se cumplió más allá de que la realidad económica del club no fue la mejor en este último tiempo y por eso se terminaron alejando un poco los buenos resultados pero seguimos teniendo jugadores propios que cumplieron un muy buen rol», consideró al momento de trazar una evaluación de lo realizado desde su rol.

«La información que tengo es que el club ha tenido complicaciones para cumplir lo que fue el reciente Torneo Federal, que todavía tienen algunas cosas por cumplir. Entiendo que la situación no es la mejor y que son prudentes y no quieren comprometerse a algo que luego no puedan cumplir pero ojalá que puedan competir para mantener el lugar que sea mayor a la Liga Rafaelina, para que los chicos también tengan la posibilidad de mostrarse en otro nivel», cerró.

