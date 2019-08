LRF Inferiores F8: En etapa de definiciones

El pasado fin de semana se disputó la Octava Fecha del Torneo Clausura y con tres por disputarse, Atlético Rafaela ya se coronó de forma anticipada en Novena, donde se midió con Libertad, mientras que Unión hizo lo propio con Independiente San Cristóbal.

A continuación todos los resultados y goleadores de los equipos de nuestra ciudad:

Quinta División:

– Atlético de Rafaela 1 (Juan Cruz Fassi) vs. Libertad 1 (Gasón Cejas).

– Unión 1 (Alan Ruiz) vs. Independiente San Cristóbal 3 (Carlos Sosa x 2 y Joaquín Escobar).



Sexta División:

– Atlético de Rafaela 3 (Federico Reynoso, Santiago Leguizamón y Gino Albertengo) vs. Libertad 0.

– Unión 6 (Héctor Villarruel, Julián Kerk, Lucas Chacón x 2, Luciano González y Juan Nievas) vs. Independiente San Cristóbal 0.



Séptima División:

– Atlético de Rafaela 3 (Diego Taborda y Nicolás Lencina x 2) vs. Libertad 0.

– Unión 0 vs. Independiente San Cristóbal 0.



Octava División:

– Atlético de Rafaela 1 (Santino Stricker) vs. Libertad 1 (Lautaro Lastra).

– A Unión le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Novena División:

– Atlético de Rafaela 5 (Nicolás Dominino, Tomás Pérez x 2, Francisco Gramaglia e Ignacio Zehnder) vs. Libertad 1 (Nahuel Grabenvarter).

– Unión 2 (Julián Villarruel y Diego Ruata) vs. Independiente San Cristóbal 1 (Andrés Sandoval).



Novena Especial:

– Atlético de Rafaela 4 (Thomas Hernández, Facundo Weissen, Sebastian Toloza y Faustino Trivelli) vs. Libertad 0.



Categoría 2007:

– Libertad 0 vs. Atlético de Rafaela 2 (Valentino Gandín y Renato Sánchez).

– Independiente San Cristóbal 1 (Kevin Luna) vs. Unión 0.



Categoría 2008:

– Libertad 0 vs. Atlético de Rafaela 0.

– Independiente San Cristóbal 1 (Víctor Vergara) vs. Unión 4 (Stéfano Casale x 2, Valentín Milanese, Gerónimo Autino).



Próxima Fecha | Novena

> Independiente San Cristóbal vs. Ferrocarril del Estado.

> Sportivo Norte vs. Unión.

> Ben Hur vs. 9 de Julio.

> Libertad vs. Arg. Quilmes.

> Peñarol vs. Atlético de Rafaela.

> Libre: Brown de San Vicente.

En los juegos de Infantiles se invierten las localías.

