El sunchalense Franco Soldano se sumará a Boca Juniors

(Por: LT10) – Franco Soldano será jugador de Boca. Hay acuerdo total con el Olympiakos griego y el ex Unión, que no estaba jugando de titular en su equipo, será compañero de Daniele De Rossi y compañía.

El ex Tatengue jugará en Boca y llegará al país entre este viernes y el sábado. Es el quinto y, salvo excepciones, oportunidades o alguna venta más, con él Boca se retiraría del mercado de pases, tras sumar a Alexis Mac Allister, Jan Hurtado, Eduardo Salvio y Daniele De Rossi.

El punta, de 24 años de edad, llega a préstamo con cargo y con opción de compra: u$s 350 mil dólares por el préstamo, más una opción cifrada en u$s 5 millones. En las últimas horas habían llegado las señales desde Grecia, ya que fue relegado de la lista de la entidad helénica para la pre-Champions League y Leonardo Madelón, ex DT, admitió que lo llamaron desde el Xeneize para solicitarle referencias del atacante.

Tras cuatro temporadas en Unión de Sunchales, Soldano fue transferido al Tatengue en 2014. A principios de año, fue vendido al Olympiakos de Grecia, donde firmó contrato hasta junio de 2023. Ahora, su nuevo desafío se pinta de azul y Oro. La idea es que arribe al país antes del fin de semana y que sea incluido en la lista de la Copa Libertadores para afrontar los cuartos de final ante Liga de Quito.

