Incendio de casilla en el nuevo predio del Deportivo Libertad

En horas de la madrugada, el predio de Lomas del Sur del Deportivo Libertad se vio afectado por un acto vandálico donde se incendió una casilla emplazada en el lugar. La misma pertenece a Sergio Rausch, responsable de la explotación económica del uso de las canchas de fútbol a partir del alquiler que se efectúa hacia la entidad deportiva.

En horas de la mañana, Rausch dialogó telefónicamente con el programa «Buen Día Sábado», para explicar detalles de lo sucedido, el impacto de lo sufrido y otras impresiones. «Es una situación de impotencia muy grande la que atravieso», sostuvo en un principio, luego de haber efectuado la correspondiente denuncia policial.

«Tenemos una Liga Comercial de Fútbol Amateur… La sorpresa esta mañana fue al venir al predio a preparar los trabajos para iniciar una nueva fecha, encontrarnos con esta pintura en donde vemos deteriorados los elementos y el aporte que veníamos haciendo», explicó.

«Además fuimos los últimos en enterarnos del caso, que la Policía no se informó del alerta de quienes intervinieron, yo mismo me encontré con este cuadro al momento de venir temprano en la mañana para acomodar los elementos», afirmó.

«Además de tiempo invertido hay dinero invertido porque me quemaron absolutamente todo… por ejemplo redes que ya me impiden realizar la actividad hoy. También esto impacta en las familias que están vinculadas con esta actividad quienes tampoco van a poder concretarla», prosiguió, enumerando una extensa lista de elementos que fueron consumidos por el fuego, tales como banderines, sillas, mesas, carpas, heladeras, carro de demarcación de canchas y muchas cosas más; insistiendo en que quienes trabajaron para apagar el siniestro o intentar buscar indicios de responsables no le dieron parte a la Policía.

«Tengo videos donde se muestra cómo se incendia mi casilla pero me entero cuando llego al predio, varias horas después. Le pido a la Policía que me muestre dónde se radicó la actuación de la Guardia Urbana y Bomberos pero ninguno dio aviso a la Policía, desconozco cuál es el protocolo», prosiguió.

En otro tramo indicó que previamente han sentado denuncias por ingreso de personas, más allá de la cartelería que explica que se trata de una actividad privada.

