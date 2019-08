Elecciones Nacionales 2019: justificaciones y consecuencias del no voto

Este domingo se celebraron las Paso, donde se eligieron los candidatos a Presidente y Diputados Nacionales que competirán por el cargo en las generales del 27 de octubre. En toda la Argentina votó un 75% del padrón.

Las Paso son elecciones obligatorias y no hay posibilidad de eximirse. Si no fuiste a votar, tenés que justificar las razones. De lo contrario, vas a figurar en un registro de infractores y tenés que pagar una multa. Si no pagás la multa, no vas a poder realizar trámites durante 1 año en organismos públicos.

Podés justificar la no emisión del voto en dos situaciones:

– Si estás a más de 500 km de distancia del lugar donde te toca votar. En ese caso, tenés que dirigirte a la comisaría más cercana y pedir un certificado que compruebe tu ubicación.

– Si el día de la votación estás enfermo, debés pedir un certificado médico.

Ambos certificados tienen que ser entregados en la secretaría electoral, tenés hasta 60 días después de la elección para presentar la constancia y evitar infracciones.

Para los ciudadanos desde 16 y menos de 18 años y los mayores de 70, el voto es voluntario y no serán sancionados si no se presentan a votar.

