LRF Inferiores – Clausura F9: Los chicos siguen luchando en algunas categorías

El pasado fin de semana se disputó la Novena Fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Primera A. En la ocasión, Libertad se midió con Argentino Quilmes y Unión hizo lo propio con Sportivo Norte. Cuando restan un par de jornadas, Atlético Rafaela sigue acumulando campeonatos.

Quinta División:

– Sportivo Norte 0 vs. Unión 1 (Leider Fissore).

– Libertad 5 (Gabriel Ronco -2-, Gastón Cejas -2- y Martín Correa) vs. Argentino Quilmes 0.



Sexta División:

– Sportivo Norte 1 (Lautaro Mansilla) vs. Unión 2 (Darién Juárez -2-).

– Libertad 4 (Francesco Toldo -3- y Erick Iturre) vs. Quilmes 0.



Séptima División:

– Sportivo Norte 1 (Yamil Vera) vs. Unión 3 (Facundo Onysin, Federico Salame y Horiel Duarte).

– Libertad 1 (Yair Villarruel) vs. Quilmes 1 (Nicolás Aiassa).



Octava División:

– Libertad 1 (Juan Martino) vs. Quilmes 0.

– Unión recibió los puntos porque Sportivo Norte no presenta la divisional.



Novena División:

– Sportivo Norte 2 (Tomás Alderete -2-) vs. Unión 2 (Diego Ruata e Ignacio Lescano).

– Libertad ganó 1-0 a Quilmes, que no presenta divisional.



Novena Especial:

– Libertad 2 (Bautista Gramaglia y Fabricio Ronco) vs. Quilmes 0.



Infantiles

Categoría 2007:

– Quilmes 0 vs. Libertad 8 (Mirko Avenatti -3-, Máximo Turco -2-, Brian Crespín -2- y Agustín Monetti).

– Unión ganó 1-0 a Sportivo Norte, que no presenta divisional.



Categoría 2008:

– Quilmes 1 (David Salas) vs. Libertad 2 (Tomás Rosso y Carlos Baéz).



Próxima fecha | Décima

> Quilmes vs. Peñarol.

> 9 de Julio vs. Libertad.

> Unión vs. Ben Hur.

> Ferro vs. Sportivo Norte.

> Brown vs. Independiente.

> Libre: Atlético.

