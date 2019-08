ARB – Oficial F6: Ben Hur cortó el envión de Unión en Suplementario

(Por: Básquet Total) – En «El Coliseo del Sur» y por el cierre de la Sexta Fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina, Sportivo Ben Hur derrotó a Unión por 80 a 73 en suplementario y le cortó una seguidilla de victorias que traía desde la asunción de Rodrigo Juárez como entrenador. De esta manera, el equipo de Cristian Losano acumula dos triunfos y busca sumarse al lote de arriba.

Después que el primer cuarto fue favorable para el local, la visita logró pasar al frente e incluso ingresó al último cuarto arriba por 8 (49-41), pero la BH ganó el último tramo 27 a 19 para igualar la historia e ir al suplementario, donde estuvo más efectivo y se terminó quedando con la victoria.

Síntesis

Ben Hur 80: Emiliano Gerbaldo 14, Hernando Aveldaño 7, Francisco Serrano 13, Federico Serrano 26 y Pablo Ferrario 14 (fi). Francisco Marzyck 0, Bruno Grande 0 y Darío Burkett 6. DT: Cristian Losano.

Unión 73: Matías Borda Bossana 13, Mariano Cerutti 20, Pedro Porchietto 10, Juan Cipolatti 12 y Joaquín Gariboldi 2 (fi). Maximiliano Blangini 3, Ignacio Bertola 0 y Matías Loro 13. DT: Rodrigo Juárez.

Estadio: El Coliseo del Sur.

Arbitros: Gonzalo Ponce e Iván Andereggen.

Parciales: 16-8 / 28-29 / 41-49 y 68-68.

Las posiciones

> 9 de Julio: 11 puntos.

> Libertad: 10 puntos (*).

> Atlético: 9 puntos (*).

> Ben Hur: 9 puntos.

> Independiente: 9 puntos.

> Unión: 8 putnos.

> Quilmes: 7 puntos.

> Peñarol: 6 puntos.

(*) A espera de fallo del HTP.

Próxima Fecha | Séptima

> Viernes 16, a las 21.30: Unión vs. Independiente.

> Domingo 18, a las 20.00: Quilmes vs. Libertad y Peñarol vs. Ben Hur.

> Martes 27, a las 22.00: Atlético vs. 9 de Julio.

