Moreno: Vecinos expusieron su preocupación por inseguridad

Con la presencia de una importante cantidad de vecinos en una colmada sede de la vecinal Barrio Moreno, los presentes trasladaron su preocupación por recientes casos de inseguridad en el barrio y otros sectores de la ciudad.

La mesa cabecera estuvo integrada por el titular de la Seccional Tercera de Policía, Luciano Gabinetti y el responsable del área de Seguridad, Rubén Arias. La ausencia del Intendente, quien se encuentra de viaje, Fabrina Girard su secretaria de Gobierno y algún otro integrante de la estructura del ámbito social del Municipio fue mencionada con decepción por parte de los presentes, quienes esperaban un mayor acompañamiento de las autoridades locales.

Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando Gabinetti explicó cuál es la situación actual de la Policía sunchalense, la cual cuenta con una dotación estable de dos móviles y tres empleados por turno.

Para hacer frente a esta realidad, Gabinetti explicó que «hay hechos en donde no nos necesitan por no ser delito, caso incendio o accidente, donde esperamos que la gente idónea nos avise si nos necesita o no para dosificar la presencia policial. Esto es porque si vamos a un sitio descuidamos otro y tenemos que dosificar nuestras acciones porque no contamos con el personal mínimo para tener una presencia continua en toda la ciudad. Nos encantaría poder estar en todos los sucesos pero debemos ir manejando nuestra participación para que sea lo más efectiva posible».

«Un error que comete la gente a veces es llamar al 911 y esa comunicación se recibe en Rafaela. Lo que debe hacerse es contactarse al 101 o en todo caso darle informe a la Gus y es éste grupo el que da cuenta a la Policía», dijo por su parte Arias.

Más adelante manifestó: «Estamos trabajando para contar en algunos meses con una delegación del Comando Radioeléctico. De esta forma se podría contar con presencia continua en la vía pública. No obstante, todo esto depende de que luego nos asignen personal».

«Es una lástima que no esté el Intendente porque hubiera sido bueno que nos diga sus planes porque en los reportajes que da siempre dice que se incorporaron agentes», refirió uno de los vecinos presente.

Sobre la Policía Vial se repasó el compromiso de trasladar la sede a nuestra ciudad, con el aporte de cincuenta agentes. «Ahora mandó la provincia el dinero para hacer una plazoleta (tres millones de pesos) pero del resto no tenemos novedades y sinceramente creo difícil que pueda darse en lo que resta de la gestión provincial», explicó Arias.

Otros vecinos manifestaron que «son cambiantes las respuestas que recibimos de parte de nuestros funcionarios», con marcado tono de resignación en una reunión que transitaba ya por la hora de extensión y seguía teniendo una activa participación de vecinos que se encontraron con predisposición e información pero que lamentablemente no pudieron recibir en muchos casos las respuestas que fueron a buscar.

