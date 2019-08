ARB – Oficial: Libertad y la suspensión del partido con Atlético

Mientras se espera que se expida el Tribunal, Libertad sabe que ha perdido ya el invicto y la punta de la tabla de la Asociación Rafaelina de Básquet. Su Presidente, Miguel Barbieri reconoció que «hicimos un papelón». Lo hizo en declaraciones a Radio Universidad de Rafaela, reconociendo el error que tuvieron en la organización y asegurando que de este tipo de situaciones se sacan aprendizajes positivos.

El artículo 32 del Reglamento de la ARB establece: “La contratación y pago del personal policial exigido estará a cargo del Club local, quien deberá acreditar dicha circunstancia con CUARENTA Y OCHO (48) HORAS de antelación al horario de inicio del encuentro. La falta de contratación del personal policial requerido hará que el infractor incurra en falta grave, la que sin perjuicio de las sanciones que le imponga el HTJ, le hará perder el encuentro con un tanteador de 20 a 0, adjudicánse al adversario dos (2) puntos y al infractor un (1) punto”.

El sábado pasado, en declaraciones al programa Basquetotal por Radio Universidad 97.3, el presidente de Libertad, Miguel Barbieri, se refirió a lo ocurrido: “Lo primero que tengo para decir es que siento que hicimos un papelón, pero cuando uno acepta que es parte del problema, puede trabajar para corregirlo. El resultado fue que la policía no estuvo y perdimos los puntos, los adicionales no fueron. La presentación de la nota por parte del club se hizo el viernes a la tarde y está el recibido, pero la policía no fue. Decir quien tuvo la culpa siempre es lo más fácil, ya hemos encontrado al responsable de lo ocurrido, pero lo importante es que no vuelva a suceder porque los puntos ya los hemos perdido. Vamos a ver que podemos hacer al respecto, pero igualmente el partido no se jugó y eso es lo doloroso. Un club que se está organizando para jugar Liga Nacional ´A´, siendo el único de la provincia, no puede no jugar un partido del torneo local por una situación así, es una falta de respeto para el rival y para todos”.

