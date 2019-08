LRF: Libertad confirmó que jugará en el Femenino

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.812 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de Inferiores e Infantiles. Solicitud de Ferro de postergar la 7ª División vs. Sp. Norte (martes que viene) por tener jugadores afectados a la Selección. Se aprueba. Nota de Talleres aclarando el tema de los baños para visitantes mencionados por Sp. Norte la semana pasada. Dicen que los baños están a disposición en cada partido que hacen las veces de local (adjuntan imágenes). Nota de Arg. Humberto invitando al acto inaugural de fútbol infantil a llevarse a cabo el próximo sábado. Invitación de la Municipalidad de Rafaela a los actos del 17/08. Nota de 9 de Julio informando la realización del primer Torneo Infantil Femenino a llevarse a cabo en octubre.

Nota de Brown informando que el sábado en el Torneo de Fútbol Senior vs. Atl. Esmeralda/Z. Pereyra FBC, el equipo rival puso un jugador fuera de Reglamento. Envían la nota a título informativo a los efectos de que no se vuelva a repetir. El Sr. Presidente dice que estuvo en la cancha y que recibió el reclamo del equipo de Brown, y que el error fue por desconocimiento del equipo rival. Solicita que se tome nota a futuro.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Se recuerda que el 20/08 vence la 2ª cuota de los cupones.

5- El Sr. Presidente informa que tuvo contacto con el Presidente de la Federación Santafesina, y con el delegado de la provincia ante el Consejo Federal, por el tema de las plazas fijas para el Torneo Regional. Le confirmaron que existirán las plazas fijas y que el Consejo Federal hará una pre-selección, entre ellos estarían 9 de Julio, Ben Hur y Libertad de Sunchales. Luego de esa pre-selección el Consejo Federal solicitará ciertos requisitos. Uno de los requisitos fundamentales es la carga de jugadores en el sistema Comet, por lo tanto solicita a los clubes que no demoren en eso. Se aguardarán novedades.

6- La Comisión de Hacienda informa haber recibido informes de los clubes a los cuales se le notaron fallas en el seguro. Analizarán los nuevos datos.

7- Se recuerda que el próximo sábado no se jugará la fecha de inferiores de la Zona Norte.

8- Se recuerda que las Finales del Fútbol Senior se jugarán el 24/08 en Brown de San Vicente.

9- Atlético Rafaela informa que por la última fecha de Femenino a jugarse el próximo domingo, harán las veces de local en Dep. Susana.

10- San Isidro de Egusquiza informará que se sumará al Fútbol Senior. Los demás equipos seguirían. Se da una semana más de tiempo para inscribirse. En el femenino se suma Libertad de Sunchales. Los demás equipos seguirán y algunos incorporan la categoría Reserva.

11- El próximo martes como último punto del Orden del Día se reunirá el Consejo de Fútbol Femenino. Hasta ese día se da tiempo para que algún club más se quiera inscribir en el Femenino.

12- Ferro informa que incorporará a Jonatán Vazquez por el lesionado Juan Schamne. Se aprueba.

13- Se confirmar los siguientes adelantos:

– Atl. Rafaela vs. Peñarol jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

– Ben Hur vs. Talleres viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

– Tiro Federal vs. Indep. Ataliva sábado a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

– Ferro vs. Dep. Tacural comenzarán el domingo a las 15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera.

Los demás partidos (Primera «A», «B» y «C») se jugarán el domingo en los horarios oficiales. Sp. Aureliense vs. San Isidro comenzará a las 13 hs. Reserva.

14- El delegado de Libertad agradece a Quilmes por la limpieza que dejaron en el vestuario y por el comportamiento de los chicos de inferiores.

15- El delegado de Belgrano de San Antonio solicita que se puedan fichar jugadores únicamente para el Juv. Mayor (máximo 4 jugadores). Se aprueba.

16- El Sr. Secretario informa que asistió a la celebración del Aniversario de Arg. Quilmes. Felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo.

17- Se procede a llevar a cabo la presentación de la Selección Sub15 que el fin de semana jugará el Torneo Provincial. Además de los miembros de la Mesa Directiva del HCD, se hizo presente el Sr. Jorge Romera, en representación de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela. Una gran cantidad de padres y familiares de los chicos se hicieron presentes y colmaron la sala.

La Selección partirá rumbo a El Trebol el viernes a las 9 de la mañana (saldrán del Club Ferrocarril del Estado). El primer partido será el viernes a las 15 hs. vs. Liga Sanlorencina.



Los jugadores que conforman el plantel son:

Arqueros

Baltazar Jacquat (Ferrocarril del Estado).

Gastón Unrein (Dep. Libertad de Sunchales).

Defensores

Agustín Astudillo (Arg. Quilmes).

Juan Mitri (Deportivo Aldao).

Agustín Torres (Ferrocarril del Estado).

Máximo Imhoff (Sp. Libertad Est. Clucellas).

Brian Herrera (9 de Julio).

Axel Fenoglio (Ferrocarril del Estado).

Mediocampistas

Axel Grabenvarter (Dep. Libertad de Sunchales).

Paulo Rosales (Moreno de Lehmann).

Samuel Baretta (San Isidro de Egusquiza).

Nahuel Guzman (Atlético Rafaela).

Alfredo Sanchez (Atl. Peñarol).

Luca Cardoni (9 de Julio).

Delanteros

Tiago Avenatti (Dep. Libertad de Sunchales).

Luis Aguirre (Peñarol).

Gabriel Gorosito (Sportivo Norte).

Thiago Comba (Sp. Ben Hur).

El Cuerpo Técnico está conformado por Ruben Bucci como Director Técnico y Horacio Niego como Ayudante de Campo. Matías Barello es el Preparador Físico y Luis Montti el Entrenador de arqueros.

