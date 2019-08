LRF Inferiores – Zona Norte: Pasó la Sexta Fecha

El pasado sábado se llevó a cabo una nueva jornada del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Primera, donde por la Zona Norte se jugó la Sexta Fecha. Este es el informe de Guillermo Bersano con lo acontecido en cada partido.

Sexta División:

– Argentino de Humberto Primo 2 (Alejo Aguiero y Juan Leinecker) vs. Argentino de Vila 0.

– Deportivo Tacural 0 vs. Independiente de Ataliva 2 (Dante Álvarez y Javier Sutter).

– Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Facundo Acosta) vs. Deportivo Aldao 1 (Javier Wenetz).

– Moreno de Lehmann 0 vs. Deportivo Ramona 2 (Laureano Gazzola y Gabriel Battaglino).

– Sportivo Roca 2 (Guillermo Bocco y Alejandro Bustamante) vs. Deportivo Bella Italia 1 (Facundo Álvarez).

Las posiciones: Independiente, Moreno y Tiro Federal 13 puntos; Ramona 12; Aldao 10; Argentino (H) 8; Argentino (V) 7; Roca 5; Tacural 4 y Bella Italia 0. Goleador: Alexander Fernández (Tiro Federal), 3 goles.

Séptima División:

– Argentino (H) 2 (Fabricio Astesana y Adrián Díaz) vs. Argentino (V) 2 (Facundo Ferreyra y Pablo Moreyra).

– Tiro Federal 2 (Yoel Andereggen y Tomás Roldán) vs. Aldao 2 (Juan Mitri y Julián Sphan).

– Moreno 1 (Paulo Rosales) vs. Ramona 0.

– Roca 0 vs. Bella Italia 2 (Juan Galarza y Bruno Lampert).

– Independiente ganó 1-0 a Tacural, que no presenta divisional.

Las posiciones: Moreno 15 puntos; Argentino (H) y Bella Italia 13; Ramona 12; Independiente y Tiro Federal 10; Argentino (V) 5; Aldao y Roca 4. Goleador: Pablo Moreyra (Vila), 6 goles.

Octava División:

– Argentino (H) 7 (Lautaro Cinturión -2-, Gianfranco Grande, Federico Vercelli, Axel Villarruel, Bautista Alassia y Jonatán Rodríguez) – . Argentino (V) 0.

– Tacural 0 vs. Independiente 1 (Thiago Yaffei).

– Tiro Federal 0 vs. Aldao 1 (Nicolás Leguizamón).

– Moreno 2 (Fernando Turquetti y Daniel Fernández) vs. Ramona 1 (Ignacio Véliz).

– Roca 1 (Lautaro Bonsegundo) vs. Bella Italia 1 (Ian Walter Mansilla).

Las posiciones: Moreno 16 puntos; Aldao y Ramona 15; Argentino (H) 12; Bella Italia 11; Independiente 7; Roca 5; Tiro Federal 4; Tacural 1 y Argentino (V) 0. Goleadores: Manuel Iglesias (Ramona) y Gianfranco Grande (Humberto), 7 goles.

Novena División:

– Argentino (H) 4 (Santiago Ércole, Stéfano Mezzadri, Bautista Graff y Ulises Villalba) vs. Argentino (V) 0.

– Tacural 1 (José Zumhoffen) vs. Independiente 3 (Valentino Piacenza, Ezequiel Bongianino y Uriel Gómez).

– Tiro Federal 0 vs. Aldao 4 (Pedro Molinari -2-, Juan Levrand y Gabriel Guglielmone).

– Moreno 2 (Genaro Sereno e Ignacio Albicocco) vs. Ramona 1 (Juan Cruz Masuero).

– Bella Italia ganó 1-0 a Roca, que no presenta divisional.

Las posiciones: Argentino (H) 16 puntos; Moreno 15; Ramona 13; Argentino (V) 10; Independiente 9; Aldao y Bella Italia 8; Tiro Federal 4 y Tacural 3. Goleadores: Pedro Molinari (Aldao), Agustín Álvarez (Bella Italia) y Emanuel Molina (Ramona), 3 goles.

Próxima Fecha | Séptima

> Bella Italia vs. Argentino (H).

> Ramona vs. Roca.

> Aldao vs. Moreno.

> Independiente vs. Tiro Federal.

> Argentino (V) vs. Tacural.

