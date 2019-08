ARB Oficial F7: Unión se recuperó y superó a Independiente

En la noche del viernes se abrió la Séptima Fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet.

En La Fortaleza del Bicho, Unión de Sunchales se recuperó del traspié ante Ben Hur y derrotó a Independiente por 92 a 81. De esta manera, el CAI cortó una seguidilla de triunfos y no pudo seguir trepando en la tabla de posiciones.

Juan Cipolatti con 26 y Matías Borda Bossana con 24 fueron los goleadores del ganador, mientras que Luciano Volta y Bruno Fagnola aportaron 14 en la visita.

Síntesis

Unión 92: Matías Borda Bossana 24, Pedro Porchietto 14, Juan Cipolatti 26, Matías Loro 10 y Joaquín Gariboldi 7 (fi). Mariano Cerutti 4, Ramiro Rojo 6 y Máximo Blangini 1. DT: Rodrigo Juárez.

Independiente 71: Santiago Caligaris 13, Juan Rodríguez 8, Facundo López 10, Luciano Volta 14 y Bruno Fagnola 14 (fi). Gabriel Bravo 11, Lisandro Ríos 2 y Lucas Ferrero 4. DT: Leonardo Barberis.

Estadio: La Fortaleza del Bicho.

Arbitros: Roberto Settembrini y Ariel Aicardi.

Parciales: 21-20 / 41-41 y 65-71.

Como sigue

La séptima fecha tendrá continuidad este domingo desde las 20, con dos partidos: Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales y Peñarol vs. Sportivo Ben Hur. La misma se cerrará el martes 27 con Atlético y 9 de Julio.

Mientras tanto, el martes 20 a las 21,30 se jugará de manera íntegra la fecha 8: Ben Hur vs. Independiente, Peñarol vs. Atlético, Quilmes vs. 9 de Julio y Unión vs. Libertad.

Posiciones

> 9 de Julio: 11 puntos.

> Libertad: 10 puntos (*).

> Unión: 10 puntos.

> Independiente: 10 puntos.

> Atlético: 9 puntos (*).

> Ben Hur: 9 puntos.

> Quilmes: 7 puntos.

> Peñarol: 6 puntos.

(*) A espera de fallo del HTP.

