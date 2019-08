ARB Oficial F7: Libertad venció a Quilmes y volvió a la punta

(Por: Basquet Total) – Este domingo tuvo continuidad la Séptima Fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina. En el Gimnasio «Elías David» de Argentino Quilmes, Libertad se quedó con la victoria por 92 a 86 en un partido de trámite parejo y donde un buen inicio en el último cuarto le permitió a los dirigidos por Javier Maretto hacer una diferencia de 10 unidades que le permitiría llegar al final con tranquilidad, pese a que el local buscó revertir la historia hasta el último sonido de la chicharra.

Síntesis

Quilmes 86: Patricio Andereggen 10, Gabriel Peterlín 7, Martín Caponi 12, Matías Andermatten 0 y Tomás Lattanzi 27 (fi). Ignacio Astesana 0, Maximiliano Savarino 6, Agustín Leonardi 21, José Botazzi 0, Lautaro Coronel 1, Facundo Leiva 2 y Lucas Ambort 0. DT: Mario Bircher.

Libertad 92: Manuel Alonso 11, Valentín Boscacci 8, Francisco López 22, Adriano Maretto 16 y Julián Eydallin 30 (fi). Tomás Scevola 2 y David Reynoso 3. DT: Javier Maretto.

Estadio: Elías David.

Árbitros: Gonzalo Ponce y Matías Walter.

Parciales: 23-25 / 40-47 y 71-73.

Como sigue

La Séptima fecha se cerrará el martes 27 con Atlético y 9 de Julio, mientras tanto.

Octava Fecha | Martes 21.30

> Ben Hur vs. Independiente.

> Peñarol vs. Atlético.

> Quilmes vs. 9 de Julio.

> Unión vs. Libertad.

Las posiciones

> Libertad: 12 puntos (*).

> 9 de Julio: 11 puntos.

> Ben Hur: 11 puntos.

> Unión: 10 puntos.

> Independiente: 10 puntos.

> Atlético: 9 puntos (*).

> Quilmes: 8 puntos.

> Peñarol 7 puntos.

(*) A espera de fallo del HTP.

