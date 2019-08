El Cemajus cumple 30 años de vida

Cuenta la historia que transcurría el mes de agosto de 1989 cuando un grupo de ex docentes de la ciudad tomaron la decisión de continuar vinculadas con la ciudad, sumándose a través de múltiples actividades sociales y culturales.

Para hacerlo le dieron forma a una agrupación que precisamente las identifica a través de su denominación: Centro de Maestras Jubiladas de Sunchales, Cemajus. El mismo se ha visto presente de forma continua en la ciudad, sumando esfuerzos y otorgando las más variadas asistencias, tal como se lo propusieron a través de los objetivos por ellas mismas establecidos: dar apoyo a la labor escolar; trabajar por la comunidad en el área socio-cultural: entronizar la imagen de los próceres en las avenidas de la ciudad; incrementar el Patrimonio de las Bibliotecas Escolares.

Carecen de una estructura orgánica por lo que no se puede referenciar en cargos a quienes estuvieron en la primera Comisión Directiva. No obstante, como grupo de trabajo, es válido mencionar las figuras de: Dolly V. de Actis, Mabel M. de Landucci, Chela R. de Lamberti, Berta G. de Giacosa, Hedwig G. de Camía, Blanca M. de Marquínez, Lidia B. de Miretti, Eva A. de Marquínez y Eda C. de Alasia.

