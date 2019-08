Básquet Provincial U13: Unión ya está en Semifinales

(Por: Diego Oviedo – Para: Básquet Total Rafaela) – Durante el fin de semana se jugaron las instancias de Cuartos de Final de la Liga Provincial U13, donde dos representativos de la Asociación Rafaelina lograron meterse entre los mejores ocho de la competencia.

En Rosario, Unión ganó sus tres partidos y se quedó sin problemas con la Zona «A», mientras que Atlético jugó en Suardi por la Zona «C», ganando dos partidos y perdiendo el restante, por lo que clasificó en segundo lugar. Los resultados fueron los siguientes:

Zona A (En Rosario)

– Fecha 1:

> Unión Avellaneda 57 vs. Círculo Recreativo de Vera 55.

> Atlantic Rosario 42 vs. Unión de Sunchales 73.

– Fecha 2:

> Unión (A) 55 vs. Unión (S) 76.

> Atlantic 73 vs. Vera 83.

– Fecha 3:

> Unión (S) 77 vs. Vera 33.

> Atlantic 51 vs. Unión (A) 81.

– Las posiciones:

– Unión de Sunchales 6, Unión de Avellaneda 5, Círculo Recreativo de Vera 4 y Atlantic 3.

Zona C (En Suardi)

– Fecha 1:

> Atlético 72 vs. Provincial de Rosario 45.

> Rivadavia Juniors de Santa Fe 66 vs. Sportivo Suardi 30.

– Fecha 2:

> Atlético 61 vs. Rivadavia 67.

> Suardi 64 vs. Provincial 54.

– Fecha 3:

> Rivadavia 63 vs. Provincial 36.

> Atlético 71 vs. Suardi 36.

– Las posiciones: Rivadavia 6; Atlético 5; Suardi 4 y Provincial 3.

