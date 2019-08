LRF Inferiores – Clausura F10: Se definen las últimas categorías

(Por: Guillermo Bersano) – El pasado sábado se disputó la Décima Fecha del Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Primera A, donde a las consagraciones de Atlético en Novena y Séptima se sumó la Octava de Peñarol, quien ganó como visitante en el clásico ante Argentino Quilmes y de esta manera festejó de forma anticipada.

A continuación detallamos los resultados, goleadores, tabla de posiciones y próxima fecha:

Quinta División:

– 9 de Julio 1 (Gonzalo Gorosito) vs. Libertad 2 (Gastón Cejas y Martín Correa).

– Unión 1 (Martín Suárez) vs. Sportivo Ben Hur 1 (Marcos Rodríguez).



Sexta División:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 0.

– Unión 0 vs. Ben Hur 1 (Fabián Quiroga).



Séptima División:

– 9 de Julio 1 (Agustín Martínez) vs. Libertad 1 (Leonel Baigorria).

– Unión 0 vs. Ben Hur 2 (Federico Fontanetto y Matías Ocampo).



Octava División:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 2 (Lautaro Lastra y Juan Martino).

– Unión 2 (Franco Cinturión y Jonatán De los Santos) vs. Ben Hur 0.



Novena División:

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 2 (Román Basualdo -2-).

– Unión 2 (Valentín Cerrudo y Thiago Strack) vs. Ben Hur 2 (Lautaro Paiva y Camilo Alberto).



Novena Especial:

– 9 de Julio 2 (Jeremías Tomasini y Lautaro Bulacios) vs. Libertad 1 (Lorenzo Marengo).

– Unión 0 vs. Ben Hur 1 (Alexis Ferreyra).



Infantiles

Categoría 2007:

– Libertad 5 (Brian Crespín -3-, Evar Monachini y Lucio Ponte) vs. 9 de Julio 1 (Bautista Bender).

– Ben Hur 5 (David Quinteros -2-, Manuel Beltramino -2- y Pau Epstein) vs. Unión 1 (Nahuel Lastra).



Categoría 2008:

– Libertad 1 (Nahuel Gudiño) vs. 9 de Julio 0.

– Ben Hur 0 vs. Unión 2 (Stéfano Casale y Valentín Milanese).



Próxima fecha | Undécima y última

> Sportivo Norte vs. Brown.

> Ben Hur vs. Ferro.

> Libertad vs. Unión.

> Peñarol vs. 9 de Julio.

> Atlético vs. Quilmes.

> Libre: Independiente.

