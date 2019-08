LRF: Unión y Libertad van el domingo con horarios diferentes

El martes se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.815 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. La policía enviará un informe policial sobre incidentes en el partido Sp. Norte vs. Ben Hur.

2- Lectura correspondencia: Varias notas inferiores e infantiles. Nota de La Hidráulica comunicando nueva comisión. Nota de La Hidráulica informando situaciones que vivieron el domingo en cancha de Santa Clara: no había agua caliente en los vestuarios, al finalizar el encuentro y al entrar a la cancha sus jugadores debieron salir por medio de la parcialidad local donde fueron agredidos. Entienden que son situaciones que no puede pasar. Dicen que eso sucedió ante la imparcialidad y falta de hospitabilidad de los dirigentes de Sp. Santa Clara. El delegado de Sp. Santa Clara pide disculpas por el agua ya que hubo un problema con la cañería. Sobre lo demás dice no tener conocimiento ya que no estuvo en la cancha. Dice que a veces las napas están altas y no se puede usar el túnel. Se solicita que se tome algunas precauciones a futuro para que no vuelva a suceder, caso contrario se tomarán las medidas del caso. El delegado de Sp. Santa Clara dice que también ocurre en otras canchas. Informará a su club para buscar la solución. Nota de la Federación Santafesina informando que el 20/09 se realizará la reunión en Rafaela.

3- Informe de Tesorería y Pases de jugadores.

4- Se informa que los clubes que no abonaron la 2ª cuota de los cupones fueron elevados al HT Penas.

5- La Comisión de Hacienda informa que todos los clubes tienen las pólizas de acuerdo a lo exigido.

6- Se da lectura al informe del Consejo de Inferiores. El sábado se jugarán las Finales de la “A” en cancha de Quilmes a partir de las 13 horas. Se sortearon los fixtures de Copa de Oro y Plata. Se está organizando el Torneo Sub14 que se llevará a cabo en nuestra Liga 20, 21 y 22 de septiembre. Las sedes serán Sunchales, Rafaela y Susana. Se espera que el Torneo tenga el mismo éxito que cuando se organizó la primera vez. Ese fin de semana no habrá inferiores. La Zona Norte seguirá con el inicio de las 13:30 hs. hasta que arranque el Absoluto. La Fiesta de Inferiores será el 29/11. Próxima reunión 30/09. Se aprueba.

El Sr. Presidente solicita al HCD que los partidos de Primera “A”, a jugarse ese domingo, puedan adelantarse a los efectos de una mejor organización. La Primera “C” no jugará ese fin de semana. La Primera “B” si tendrá actividad, el que pueda adelantar ayudará a la organización.

7- Se hace un informe de lo que fueron las finales del Fútbol Senior, en el cual se consagró Campeón Moreno de Lehmann. Se felicita a los 4 equipos por haber dado el puntapié inicial para esta actividad. El próximo martes a las 19 hs. se reunirán los delegados de dichos clubes, más San Isidro de Egusquiza, para comenzar a tratar el próximo torneo que comenzará en septiembre.

8- El Sr. Presidente hace un informe de lo que fue el partido desempate del Fútbol Femenino jugado en Arg. Vila. Dice que mucha gente asistió al evento el cual fue muy emocionante y con una conducta excelente de todos. Felicita a las Campeonas (Atl. Rafaela) y todos los equipos por el gran torneo que llevaron a cabo. Destaca que no hubo expulsados en todo el torneo. El delegado de Dep. Libertad manifiesta que estuvo en la cancha ya que ellos jugaron de preliminar, siendo una experiencia muy buena, agregando que sus jugadores están muy felices de poder empezar.

Se agradece al club Arg. Vila por la buena predisposición.

El domingo arranca el Torneo Clausura con la incorporación de Dep. Libertad. Además se jugará con Reserva.

9- La Comisión de investigación informa que reunió y analizó el informe y descargo del delegado de Dep. Ramona. La semana que viene darán a conocer la resolución respectiva.

10- Se confirman los siguientes adelantos:

Brown vs. Dep. Tacural viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Arg. Vila vs. Arg. Humberto viernes a las 20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Debido al clásico River vs. Boca, muchos equipos deciden cambiar el horario del domingo y comenzar antes (11.30 hs. Reserva y 13 hs. Primera). Los partidos que comenzarán a esa hora son:

– Atl. Rafaela vs. Florida

– 9 de Julio vs. Libertad

– Dep. Ramona vs. Ben Hur

– F.C. Estado vs. Talleres

– Sp. Roca vs. Moreno

– Indep. Ataliva vs. Indep. San Cristóbal

– Tiro Federal vs. Dep. Bella Italia

– La Hidráulica vs. Bochofilo Bochazo

– Atl. María Juana vs. Sp. Santa Clara

– Atl. Esmeralda vs. Dep. Josefina

– Sp. Libertad EC vs. San Martín

Los demás partidos (Unión vs. Sportivo Norte y Argentino Quilmes vs. Peñarol) se jugarán el domingo en el horario oficial.

Sp. Aureliense vs. Belgrano comenzarán a las 13 horas Reserva.

11- Atl. Rafaela informa que la caldera del autódromo está en mantenimiento, y ofrecerán otro vestuario para ducharse los visitantes.

12- Sobre el 08/09, día que está la Carrera de TC, el Jefe de Operaciones solicita que la Primera “A” adelante.

La Primera “B” solicita que algún partido se adelanten, y los otros podrían jugar el domingo más tarde (15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera). Se confirman que los partidos de Santa Clara, Boch. Bochazo y Humberto se jugarán adelantados. La Primera “A” decide no jugar y la Primera “C” tampoco jugará.

