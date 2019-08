Federal A: Así será el certamen que comienza hoy

El Torneo Federal A que se inicia con el partido de esta noche entre Güemes y Unión, en Santiago del Estero, tendrá 30 equipos participantes divididos en dos zonas de 15 en cada una. En esta instancia, todos buscarán meterse entre los seis mejores equipos de la misma para acceder al hexagonal para subir a la Primera Nacional.

En la etapa final se jugarán otros dos hexagonales -uno por cada zona- y cada uno tendrá un ascenso. En tanto que el último de cada grupo descenderá al Torneo Regional.

Los dos grupos de competencias están confeccionados de la siguiente manera:

Zona A:

Güemes, Boca Unidos, Central Norte, Chaco For Ever, Crucero del Norte, Defensores de Villa Ramallo, Defensores de Pronunciamiento, Douglas Haig, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Juventud Unida de Gualeguaychú, San Martín de Formosa, Sarmiento (Ch), Sportivo Belgrano, Sportivo Las Parejas y Unión de Sunchales.

Zona B:

Camioneros, Cipolletti, Círculo Deportivo de Otamendi, Deportivo Maipú, Deportivo Madryn, Ferro de General Pico, Huracán Las Heras, Juventud Unida (SL), Olimpo, Sansinena, Sol de Mayo, Desamparados, Estudiantes (SL), Peñarol (SJ) y Villa Mitre (Bahía Blanca).

Así se disputa la Primera Fecha

> Güemes vs. Unión.

> Douglas Haig vs. Chaco For Ever.

> Depro vs. Crucero del Norte.

> Sp. Las Parejas vs. Sp. Belgrano.

> San Martín F. vs. GyE Gualeguaychú.

> Sarmiento R. vs. Defensores de Belgrano.

> Juventud Unida G. vs. Central Norte.

> Libre: Boca Unidos.

Segunda Fecha | 08/09

> Unión vs. Depro.

> Central Norte vs. Sarmiento.

> Defensores de Belgrano vs. San Martín F.

> GyE Gualeguaychú vs. Sp. Las Parejas.

> Sp. Belgrano vs. Güemes.

> Crucero del Norte vs. Douglas Haig.

> Chaco For Ever vs. Boca Unidos.

> Libre: Juventud Unida G.

