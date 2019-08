Federal A – F1: Unión comenzó con un gran triunfo ante Güemes, en Santiago

(Por: Diario Panorama) – Güemes tuvo un debut para el olvido en su regreso al Torneo Federal A.

El elenco Gaucho, que había llegado a este partido generando una gran expectativa tras una buena pretemporada y con amistosos aprobados, fue sorprendido por Unión de Sunchales, que fue efectivo y se llevó tres puntos de oro de La Isla.

El elenco azulgrana intentó tomar el protagonismo del juego pero se topó con un equipo ordenado, que esperó sus momentos para lastimar y lo consiguió.

El Bicho Verde sunchalense se puso en ventaja cuando se moría el primer tiempo y se disputaba tiempo de descuento. Luego de un tiro libre cruzado y un desvío de cabeza, Jonatan Paiz aprovechó para estampar el 1-0 que le permitía a la visita irse arriba en el marcador al entretiempo.

En el complemento Güemes buscó el empate, pero careció de ideas para generar peligro. Y en otro momento clave, Matías Valdivia terminó con las ilusiones del Gaucho cuando los relojes marcaban el minuto 38.

El 2-0 liquidó el pleito y dejó al Gaucho con las manos vacías en el debut ante su gente.

El equipo dirigido por Pablo Martel, deberá dar vuelta rápidamente la páginas y enfocarse en el próximo compromiso como visitante ante Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.

Síntesis:

Güemes 0: Juan Mendonça; Agustín Politano, Nahuel Rodríguez, Alan Giménez, Leandro Wagner; César Montiglio, Pablo López, Matías Birge, Raúl Zelaya; Claudio Vega y David Romero. DT: Pablo Martel.

Unión de Sunchales 2: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonatan Paiz, Miguel Yuste, Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Álvaro Aguirre, Diego López; Matías Valdivia y Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanesse.

Goles: 45’pt Jonathan Paiz (US) y 38’st Matías Valdivia (US).

Cambios: 5’st Nicolás Juárez por Birge (G), 12’st Luis Leguizamón por Politano (G), 19’st Franco Semino por López (US), 28’st Hugo De Marco por Wagner (G), 29’st Adrián Rodríguez por Vera Piris y 44’s Joaquín Allasia por Valdivia.

Amonestados: 32’st Pablo López (G) y 42’st Franco Semino (US).

Árbitro: Nelson Bejas.

Estadio: Arturo “Jiya” Miranda.

