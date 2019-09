Concejales de la oposición presionan para conocer el estado de las cuentas públicas

En un hecho sin precedentes a nivel local, los ediles de la oposición ofrecieron una conferencia de prensa a través de la cual expresaron su hartazgo respecto de lo que consideran es una situación de «ninguneo» del Ejecutivo para con el Legislativo local.

Así quedó de manifiesto a partir de más de una hora de exposición conjunta realizada entre Oscar Trinchiei y Fernando Cattaneo, contando además con la adhesión (aunque ausente por motivos personales) de María José Ferrero. El reclamo es unánime: pretenden conocer cuál es la verdadera situación económica financiera que está atravesando la gestión actual.

En el último tiempo, los pedidos de datos se multiplicaron, tanto a través de vías formales como informales. Sin embargo, los resultados fueron sumamente escasos, acumulándose preguntas sin contar con respuestas. Esta situación dio lugar a reclamos de proveedores que se oficializaron, tal el caso de Favial, el más visible, pero también dijeron recibir requerimientos de otros comercios de la ciudad que se encontrarían en la misma situación aunque no quieren hacerla trascender por el momento.

La decisión es una: no tratarán proyectos del Ejecutivo hasta tanto no reciban la información que están exigiendo. Más allá de esta postura, también evalúan la posible convocatoria al Intendente y sus Secretarios a fin de acelerar los tiempos y no esperar por ejemplo hasta octubre, fecha en la cual deben visitar el recinto deliberativo o para cuando llegue el turno de discutir el Presupuesto 2020 o las iniciativas actualmente en Comisión.

La postura adoptada por Trinchieri y Cattaneo fue cauta en cuanto al posible cálculo de cifras, más allá de que fueron claros al dejar entrever que cuentan con trascendidos e información sensible que en ocasiones suele traspasar paredes y pasillos del Palacio Municipal. Además también reiteraron que no es la intención buscar un rédito político «ya jugamos a la política en su momento», dijo Trinchieri, insistiendo luego en que nadie habla de malversación ni mucho menos aunque siempre estuvieron en veredas opuestas respecto del uso que se le da a ciertas partidas.

Entre los presentes, además del periodismo local, resaltó la presencia de una de las integrantes del área de Comunicación, quien tomó nota de las intervenciones que se fueron sucediendo. Los propios concejales resaltaron como un hecho positivo su participación aunque señalaron que mejor hubiera sido que llegara la información o bien que los funcionarios de primera línea se hubieran sumado.