Trinchieri: «Hoy no existe información financiera local»

En un hecho que no registra prácticamente antecedentes a nivel local, los concejales integrantes del Partido Justicialista, Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri ofrecerán una conferencia de prensa en la cual sentarán postura públicamente acerca de lo que consideran es un «ninguneo» hacia el Concejo de parte del Ejecutivo. El pasado reciente encuentra varias Minutas y pedidos de información económica sobre diferentes partidas y el estado en general de la economía local sin que tengan respuesta alguna.

«Estamos muy preocupados… es un hecho histórico esta convocatoria a conferencia para presentar un documento referido a una profunda preocupación que manifestamos los concejales, en principio Fernando y yo, aunque Marita ha participado de algunas reuniones también», comentó el sábado en el programa «Buen Día Sábado», de FM 95.7 Radio Sunchales.

«Es una obligación y responsabilidad nuestra ante la comunidad el tener información. No nos resulta agradable esto ya que creemos que debemos estar junto a Toselli en estos momentos más que nunca pero hemos agotado las instancias de diálogo y notas sin que sean respondidas», agregó.

En la misma comunicación telefónica señaló que «cuando el Intendente hace referencia a la transparencia y al acceso de la comunicación es un discurso, cuando la realidad es otra diferente. Ojalá esto lo escuche el propio Intendente y nos de la información correspondiente».

Haciendo referencia a su anterior paso por la administración local, recordó que «me ha tocado ser Intendente y es en estos momentos cuando más cerca tenemos que estar. Conocemos el recorte de fondos de la Provincia y la Nación… no nos va a sorprender conocer la situación de deuda que pueda existir pero no podemos ir a calentar una silla al cuete, tenemos una responsabilidad. Lo peor que podemos hacer es mirar para otro lado o hacernos los distraídos porque se nos exige saber qué hacemos en el Concejo, porqué no actuamos ni pedimos información ya que se intenta aplicar el sentido común».

También buscó llevar tranquilidad al sostener que «no queremos imputar nada sino conocer qué está pasando en las arcas municipales. Hoy no existe información financiera local. Hace dos meses venimos pidiendo la deuda con proveedores… es apretar un botón solamente. Creemos que tenemos el derecho a pedir datos… somos parte de la familia que está en la conducción local junto con el Ejecutivo».

Por último indicó que «también hay otros temas, como por ejemplo la paralización de la obra de reconstrucción del pavimento, con una empresa que llegado el caso puede accionar legalmente por posibles demoras y perjuicios».