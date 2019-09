Liga A: Juan Manuel Torres y la pretemporada aurinegra

(Por: Prensa Libertad) – El pivot de 2,10 metros es una de las figuras de los Tigres de Sunchales que se prepara para afrontar la temporada 2019-20 de la Liga Nacional. Consideró muy valioso haber arrancado la pretemporada a mediados de agosto. «Habla muy bien de Libertad lo temprano que arrancamos la temporada para ponernos a punto en lo físico y lo basquetbolístico», dijo.

El bahiense afirmó: «somos un equipo con muchos jugadores que vienen del TNA y el salto es importante. Pero también hay mucho hambre de ganar y progresar, y se nota en los entrenamientos donde dejamos todo para llegar de la mejor forma posible».

El interno de 35 años confiesa que a pesar de su experiencia, vino a Libertad con un objetivo personal de posicionarse nuevamente: «quiero tener minutos y disfrutar el juego. No fue buena la experiencia en Goes. Fue corta y no se cumplieron las expectativas».