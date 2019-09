LRF: La Zona Norte juega entre viernes y domingo

Anoche se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.816 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Dep. Libertad dice tener dudas en cuanto a la cantidad de amarillas sobre uno de sus jugadores que llegó al límite. Se harán las verificaciones del caso. El delegado de Dep. Susana manifiesta que el informe de la expulsión de un jugador de Reserva no tiene nada que ver con lo sucedido. El delegado de San Isidro ratifica lo dicho por Susana. Los delegados de Indep. Ataliva y Ben Hur manifiestan que muchas veces los informes de los árbitros no condicen con la realidad. El Sr. Presidente solicita al Club Dep. Susana que presente una nota al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de Infantiles. Nota de Florida solicitando un árbitro más para el sábado. Nota de Gerencia informando que un árbitro no entregó planillas en término. Se eleva al HT Penas. Nota de a Empresa Pronto Remiss informado daños sufridos por el móvil que trasladó a los árbitros al partido de La Hidráulica vs. Bochofilo Bochazo el día domingo. Manifiesta que los daños los hicieron hinchas de la parcialidad local. Adjuntan presupuesto. El Jefe de Operaciones manifiesta que hay informe sobre el tema. Se eleva el HT Penas. Se pedirá ampliación de informe al árbitro.

Acerca de la nota presentada la semana pasada por La Hidráulica, el Sr. Presidente manifiesta que tuvo una reunión con los dirigentes de Sp. Sportivo Santa Clara quienes le manifestaron lo contrario a lo informado por La Hidráulica. Se le solicitó que envíen una nota al HT Penas dando su versión.

Nota de Moreno solicitando inspección de las luces para poder disputar partidos de noche. Se informa que la Mesa Directiva hizo la inspección el lunes por la noche, informando que las mismas cumplen con las exigencias y por lo tanto se aprueba la cancha.

Federal «A»: Unión vs. Depro domingo a las 17 horas.

3- El delegado de Sp. Norte manifiesta que su club sufrió un daño muy grande por un robo en sus instalaciones. Agradece a todos los dirigentes de clubes que se comunicaron y solidarizaron por la situación. A raíz de ello informa que suspendieron un encuentro infantil que tenían programado.

El delegado de Dep. Susana dice que también el sábado por la noche sufrió un robo de magnitud.

El Sr. Presidente se lamenta por la situación y repudia las mismas. Dice que el domingo estuvo en Sportivo Norte y vio semejante daño. Agradece a los delegados de Sp. Norte por ceder la cancha el mismo domingo por la mañana para que practique el Sub14.

4- Informe de Tesorería y Pases de jugadores.

5- Se da lectura al informe del Consejo Infantil. Atl. Rafaela en Copa de Oro seguirá con el alternativo. Quilmes informará la fecha de su encuentro. Peñarol informa sobre la situación de un jugador que estaría jugando mal en Atlético. Se averiguará sobre el tema. Se aprueba.

6- El Sr. Sub-Gerente informa que asistió a una capacitación del Sistema Comet en el Consejo Federal. Dice que el sistema viene avanzando y las categorías profesionales y Federal A ya se manejan con el mismo. Ocurrirá lo mismo con el Regional Amateur, y posiblemente se empiece a implementar en las Ligas el año que viene. Solicita que los clubes sigan cargando sus jugadores.

Además informa que entregó la documentación faltante para la homologación del Torneo de la Liga.

El Sr. Presidente manifiesta que recibió de parte del Presidente de la Federación Santafesina la noticia de que el Torneo de nuestra Liga fue homologado por el Consejo Federal. Se hace hincapié en las actualizaciones de las personerías jurídicas de los clubes.

7- El Sr. Presidente informa que las Finales de Inferiores de la “A” de la semana pasada se llevaron a cabo con total normalidad. Asistió una gran cantidad de gente. Lo recaudado será destinado a la Fiesta de Inferiores. Se agradece al Club Quilmes por haber cedido la cancha.

8- La Comisión de Investigación eleva un dictamen sobre el delegado de Dep. Ramona. Evaluado el informe y descargo del involucrado. Solicitan suspenderlo por 60 días, llamado de atención y archivo de las actuaciones. Se aprueba.

El Sr. Vice-Presidente dice que el trabajo de la Comisión y el dictamen fue realmente excelente.

9- Se da lectura a una nota del Presidente de la Asoc. Rafaelina Árbitros quien manifiesta su repudio a las manifestaciones realizadas en redes sociales por el Club Dep. Ramona y su delegado. Quiere defenderse ante los dichos y solicita respeto. Dice, entre otras cosas, que los comentarios son falaces. Dice que ante otra actitud similar tomarán las medidas del caso.

El delegado de Unión manifiesta estar de acuerdo con que repudien los dichos por Dep. Ramona, pero dice no coincidir con algunos términos de la nota enviada por la Asociación.

10- El Sr. Presidente informa que se reunió con los delegados del Fútbol Senior para hablar sobre el próximo Torneo. La idea es que comience el 14/09 y se jueguen todos los sábados. La semana que viene se sorteará el Fixture.

11- Se recuerda que el próximo domingo la Primera “A”, Primera “C” y Fútbol Femenino no tendrá actividad. El sábado sí habrá inferiores.

12- Adelantos Primera “B”: Sobre el tema Zenón Pereyra FBC pide que el partido se juegue el domingo. Bochofilo Bochazo dice que no tiene problemas en jugar el viernes, pero Atlético M. Juana no puede. Atlético solicita jugar el jueves pero B. Bochazo no puede. El Sr. Presidente manifiesta que la reunión pasada el mismo HCD había resuelto adelantar los partidos. El delegado de Sp. Santa Clara dice no tener problemas en adelantar, pero que también lo hagan los demás ya que así se había resuelto. El delegado de Sp. Libertad dice que se debe respetar lo resuelto. El Jefe de Operaciones manifiesta que no cuenta con más adicionales que los que ya se habían pactado la Sesión anterior. Luego de un debate. Se determina los siguientes días y horarios:

– Moreno vs. Arg. Vila viernes a las 20.30 hs, Reserva y 22 hs. Primera.

– Arg. Humberto vs. Indep. Ataliva viernes a las 20.30 hs, Reserva y 22 hs. Primera.

– Dep. Aldao vs. Sp. Roca domingo a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.

– Indep. San Cristóbal vs. Tiro Federal domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera

– Boch. Bochazo vs. Atl. María Juana viernes a las 20.30 hs, Reserva y 22 hs. Primera.

– Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad EC viernes a las 20.30 hs, Reserva y 22 hs. Primera.

– Zenón Pereyra FBC vs. Atl. Esmeralda viernes a las 21 hs, Reserva y 22:30 hs. Primera.

– Dep. Josefina vs. La Hidráulica domingo a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.