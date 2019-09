Voley U18 F: Unión dominó el Segundo Grand Prix

En la ciudad de Rafaela se disputó el pasado fin de semana el Segundo Grand Prix de la Categoría U18 de Vóley Femenino. Luego de la competencia, los dos representativos de Unión -Blanco y Verde- se quedaron con los primeros sitios de la clasificación.

A continuación, repasamos los resultados logrados por cada uno de los equipos:

Unión Blanco

> Unión Blanco 2- 0 Unión Verde​.

> Unión Blanco 2 – 0 Santa Clara.

> Unión Blanco 2 – 0 9 de Julio​.

> Unión Blanco 1 – Atlético Celeste​.

Unión Verde

> Unión Verde 2 – 0 Atlético Celeste​.

> Unión Verde 2 – 0 9 de Julio​.

> Unión Verde2 – 0 Santa Clara​.

> Unión Verde 0 – 2 Unión Blanco​.

Con estos resultados, Unión Blanco obtuvo el Primer Puesto, mientras que Unión Verde se quedó con el Segundo.

Maxi Vóley Femenino en Freyre

El pasado fin de semana se realizó la Cuarta Edición del Torneo «Pasión Compartida», el cual fue organizado por el equipo perteneciente a la Municipalidad de Freyre.

En la oportunidad, participaron 22 equipos en la rama femenina y 14 en la masculina, provenientes de todo el país.

Etapa de clasificación

> 9 de Freyre 2 vs. 0 Unión.

> Variette Villa María 2 vs. 1 Unión.

> El rejunte de Río III 2 vs. 0 Unión.

> Afrodita de Porteña 2 vs. 1 Unión.

Clasificaron copa de Bronce

> Unión 2 vs. 0 Boca.

> Unión 1 vs. 2 San Pablo de Córdoba.