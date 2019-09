Complejo Ambiental: SanCor advierte «Estamos a tiempo de evitar riesgos económicos y de salud»

Una de las posturas que hasta el momento se desconocía respecto del Complejo Ambiental era la de SanCor, cooperativa que se ubica territorialmente muy cercana al proyecto. La sola presencia de Sergio Montiel en la lista de oradores generó murmullos y comentarios antes de su exposición. Los mismos se repitieron e incrementaron a medida que fue avanzando en su relato, repasando acuerdos que se suscribieron hace pocos años a través de los cuales, Municipio, Concejo, entidades intermedias y cooperativa fijaron postura sobre este tipo de situaciones, desconociéndose los mismos.

«SanCor, a través de esa iniciativa que se presentó y trató, con una participación notable, en la cual muchos de los actores hoy están también trabajando en ambientes similares de la representación pública», prosiguió, refiriendo que en el texto se abordaban dos temas: las aguas y su acción, que tienen una corriente que en general es del noroeste hacia el sureste y del norte al sur, sucediendo lo mismo con los vientos predominantes de la ciudad.

Montiel recordó que en 2012 la cooperativa presentó una iniciativa y junto con diferentes entidades se pensó en las actividades de interacción ambiental externa, «pensando en los impactos ambientales relacionados con el complejo ambiental Sunchales que alberga varias plantas (leche en polvo, UAT, dulce de leche, entre otras) que se pueden ver afectadas por una situación medioambiental, lo cual fue un verdadero acuerdo social», dijo.

«Esos vientos y esa correntía de aguas generan un riesgo latente para la producción… Es una lástima que no se haya seguido con el compromiso de las partes que se había generado pero quiero dejar un categórico y enérgico rechazo, no a la iniciativa sino a su ubicación y emplazamiento, en el concepto de que no hay que asumir riesgos, no es necesario mitigar cuando es posible evitar y se está a tiempo de evitar», sostuvo con firmeza, añadiendo que, en caso de avanzar en este sentido, puede esto «tener consecuencias económicas para la empresa y sus posibilidades de crecimiento y exportando porque tienen mucho que ver las certificaciones ambientales de la planta y las inspecciones que hacen los organismos sanitarios de distintos lugares del mundo para poder exportar a esos países».

«También queremos advertir que hay Ordenanzas que hoy no se expusieron y que hablan de temas que no se están respetando, tal el caso de las distancias mínimas para diferentes emplazamientos como este tipo», señaló más adelante, dejando constancia de Ordenanzas locales así como también de Actas de Sesiones donde el Concejo abordó esta temática.

Por último, dejó una sentencia clave: «es necesario que la ciudadanía entienda, porque las autoridades lo saben, que aquí se ponen en riesgo y es posible evitarlo, tanto cuestiones económicas como ambientales y sobre todo la salud de niños cuyos alimentos son producidos en esta planta para Argentina y para el mundo y que no solamente es por el alimento sino por todo lo que puede venir de ese lugar, a través del agua y el aire y que puede generar daños permanentes, no tal vez inmediatos pero si a las futuras generaciones, a nuestros hijos y nuestros nietos».