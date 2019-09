Complejo Ambiental – Una conclusión que se repitió: Sí al Complejo pero en otro lugar

En un evento histórico para la ciudad, sin la presencia del Intendente Gonzalo Toselli, hoy se realizó la Audiencia Pública convocada para debatir sobre el futuro Complejo Ambiental a construirse en las afueras de la ciudad. Cabe recordar que la misma no tuvo carácter vinculante y se concretó a partir de una disposición emanada por la Jueza en Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación, María José Álvarez Tremea.

Como toda actividad que se realiza por primera vez, las dudas estuvieron a la orden del día, registrándose únicamente ocho expositores por parte de la comunidad e instituciones de los cuales varios en realidad se habían sumado para poder efectuar preguntas al término de las ponencias.

La postura «oficial», con la participación de diversos funcionarios del ámbito local y provincial no generó mayor sorpresa puesto que se limitó a repasar los puntos característicos del emprendimiento. Sí se notó un gran nivel de detalle y especificidad en cada aspecto de los abordados, contrastando con la información que hasta el momento venía circulando por los canales oficiales donde era más bien escasa la reseña.

Luego llegó lo más rico de la tarde, donde productores y vecinos expusieron sus vivencias respecto al sitio de emplazamiento. Todos coincidieron en evocar diferentes épocas en las cuales dicho lugar estuvo bajo agua, incluso mencionando desde el día a día lo que padecen con lluvias importantes en la actualidad. A ellos se sumaron voces más calificadas que transitaron por el mismo camino.

Todos coincidieron en la necesidad de encarar este proyecto para poder llevarlo a cabo… y todos reclamaron cordura y grandeza para emplazarlo en un sitio diferente en donde no haya riesgos en potencia, donde no se necesiten grandes obras de mitigación y donde no esté enclavado estratégicamente en un sitio que autolimita el desarrollo urbano, entre otros aspectos. El propio Jorge Chiabrando indicó que dejaría una carpeta con no menos de cuatro campos en condiciones de venta que podrían reemplazar a éste.

Culpas compartidas

La presencia del ex Intendente Oscar Trinchieri y del ex y próximo concejal Horacio Bertoglio, tuvo elementos en común. Ambos reconocieron errores en sus gestiones sobre éste y otros temas, reclamando una visión más amplia, no cercenada ni atascada en una única opción.

También abundaron en ejemplos de pequeñas cosas que hoy en día no son controladas por el Ejecutivo ni gozan de una plena organización, las cuales permiten extrapolar futuros inconvenientes con algo de mucha mayor complejidad como lo es este emprendimiento ambiental.

Luego llegaría la participación, entre otros, de Sergio Montiel, quien lo hizo en representación de SanCor. Entre otras cosas, recordó que en 2012 la cooperativa presentó una iniciativa y junto con diferentes entidades se pensó en las actividades de interacción ambiental externa, «pensando en los impactos ambientales relacionados con el complejo ambiental Sunchales que alberga varias plantas (leche en polvo, UAT, dulce de leche, entre otras) que se pueden ver afectadas por una situación medioambiental, lo cual fue un verdadero acuerdo social», dijo.

Ahora hay que aguardar por la elevación del informe a la Justicia competente, el cual contará con las exposiciones y también el conjunto de preguntas que en el cierre y por escrito se fueron formulando por parte de los participantes de la Audiencia. A partir de allí se podrá establecer cuál puede ser el futuro del Complejo que ya tiene coordinador asignado por concurso y una importante licitación en marcha de equipos que en poco tiempo esperarán por un sitio en el cual ser montados. Respecto de los fondos, resta conocer además cuál sería la inversión a efectuar para el alteo del camino y el predio, así como también el origen de los fondos para dichas obras las cuales con seguridad deben ser previas a cualquier otra.