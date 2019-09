Paro docente, dispar adhesión a nivel local

Como consecuencia de las agresiones sufridas por docentes en Chubut en la jornada de ayer por parte de presuntos miembros del sindicato de petroleros, desde Ctera se convocó a un cese de actividades de 24 horas para hoy. A continuación, repasamos un recorrido por los diferentes establecimientos educativos que definieron su situación para la jornada de hoy jueves a través de un relevamiento realizado por los colegas de Sunchales díaxdía.

Nivel Inicial

> Jardín de Infantes N° 118 «Miryam Hayquel de Andrés»: Adhesión total en ambos turnos.

> Jardín «San Carlos» (barrios Colón, 9 de Julio y Moreno): Se dictan clases normalmente.

> Jardín de Infantes Particular Incorporado Nº 1276 «San José»: Se dictan clases normalmente.

Nivel Primario

> Escuela N° 6169 «Gral. Manuel Nicolás Savio»:

– Turno mañana:

4to Grado: Un maestro no adhiere al paro (aula Mitre). Dos adhieren al paro (aulas Moreno y San Martín).

5to Grado: Los tres maestros no adhieren al paro.

6to Grado: Dos maestros no adhieren al paro (aulas Olga Cossettini y J. D. Perón).

7mo Grado: Un maestro no adhiere al paro (aula Oficial Hugo Maretto).

– Turno Tarde: Adhesión total.

> Escuela Nº 1212 «Pioneros de Rochdale»: Adhesión total.

> Escuela Nº 1213 Comunidad Organizada: Adhesión total.

> Escuela Nº 379 Florentino Ameghino:

– Turno mañana:

Adhesión al paro de un docente correspondiente a 5to Grado (aula Independencia).

– Turno Tarde: Se dictan clases normalmente.

> Escuela Nº 6388 «Juan B. V. Mitri»: Adhesión total en ambos turnos.

> Centro de Educación Física Nº 27: Adhesión total en ambos turnos.

> Escuela Particular Incorporada Nº 1043 «San José»: Se dictan clases normalmente.

Nivel Secundario

> E.E.S. Orientada Particular Incorporada N° 8107 «San José»: Se dictan clases normalmente.

> Ices: Se dictan clases normalmente.

> Escuela E.S.O. N° 709: Adhesión total al paro.

> Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 «Benjamín Matoenzo»:

– Turno mañana: Adhesión total al paro.

– Turno Tarde: Dos profesores no adhieren al paro, correspondientes al 3er año “B”, Electro y 5to “B” Química.

> Escuela N° 445 «Carlos Steigleder»:

– En ambos turnos dos profesores no adhieren al paro, correspondientes a las materias de Geografía 3er año Economía Turno mañana y Derecho de 5to Economía turno mañana y tarde.