Se realiza hoy la Audiencia Pública por el Complejo Ambiental

En la jornada de hoy se realizará la instancia que estableció la Jueza en Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación, María José Álvarez Tremea. para poder avanzar en la definición del reclamo asentado por parte de vecinos en el marco de la legislación provincial de Interese Difusos.

Será la primera vez que en la ciudad se realice un proceso de estas características, por lo que hubo que aplicar una serie de normativas específicas para estas acciones, incorporando el registro previo de oradores y definiendo un Reglamento que tendrá vigencia hoy.

Consideraciones generales

Objetivo de la Audiencia Pública:

Escuchar y recabar las opiniones de los interesados sobre el Proyecto Complejo Ambiental Sunchales.

Consideraciones generales del debate:

El presidente de la Audiencia Pública es el Secretario de Obras, Servicios y Ambiente, Sr. Leopoldo Bauducco, y su alterno, la Secretaria de Gobierno, Ingeniera Fabrina Girard.

El coordinador de la Audiencia Pública designado es el Director Provincial de Planificación Estratégica del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, Arquitecto José Citroni.

El Municipio de Sunchales y el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe serán los primeros expositores y explicarán los alcances, las implicancias y consideraciones técnicas del proyecto en debate. Su exposición no tiene límite de tiempo.

Solo podrán exponer como oradores aquellos que hayan cumplido con el requisito de previa inscripción.

Las exposiciones de cada orador solo podrán estar relacionadas con el objeto expreso de la Audiencia Pública.

El orden de exposición de los oradores es el publicado en la entrada del salón y quedó establecido de acuerdo a las normas publicadas y conforme a la fecha y hora de la inscripción de los oradores en el registro de inscripción:

– Autoridades Provinciales.

– Autoridades Locales.

– Organizaciones de la sociedad civil.

– Ciudadanía en general.

Se establece un tiempo máximo de cinco minutos para hacer uso de la palabra.

Podrá ser presenciada por el público en general, el cual estará constituido por aquellas personas que asistan a la audiencia pública sin inscripción previa, pudiendo participar mediante la formulación de una pregunta o pedido de explicaciones por escrito, o crítica, previa autorización del presidente, quien fijará un plazo razonable para la duración de la intervención.

No será obligatorio para la presidente acatar las opiniones u objeciones vertidas en la Audiencia. Se recuerda que es una Audiencia de carácter informativa y consultiva, con el espíritu de recabar opiniones de los participantes, pero no es vinculante.

Leopoldo Bauducco y los alcances de la Audiencia

«Será la primera Audiencia Pública que se efectúe en la ciudad. Como acción de comunicación es muy interesante», dijo Leopoldo Bauducco, Secretario de Obras que actuará a su vez como Presidente de la Audiencia de hoy, en un contacto telefónico con «El Mismo Idioma».

«Es interesante porque nos vamos a escuchar ya que será un ámbito regulado, no un conversatorio, lo que hará que todo sea más rico», acotó repasando las reglas generales del proceso.

Más adelante consideró que más allá de reservarse la opinión respecto del desenlace, debido a su investidura, espera que «los plazos no sean extensos, en pos del bien de la resolución del proyecto en sí». No obstante, explicó que tras la participación de hoy se deberá compilar las filmaciones y el material generado para poder luego remitírselo para su análisis, más allá de que el proceso no sea vinculante.

En otro tramo indicó que se espera que en el día de hoy se cuente con la presencia de representantes de otras localidades que están analizando la posible implementación de Complejos Ambientales, que asistirán para interiorizarse del proceso y los argumentos para poder aplicarlos en sus iniciativas.