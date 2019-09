REP LXXXXI – Sunchales ve cómo se genera una Cooperativa de Carnes

Sunchales, setiembre de 1939

Fábrica de Manteca

Otro de los miembros del primer Directorio de Cooperativas Unidas Limitada pro Fábrica de Manteca, entusiasta animado del primer momento, al surgir la iniciativa de Juan B. Mitri, de levantar una fábrica en Sunchales, fue Don Francisco T. Bonzi.

Compenetrado de la eficacia de la unión de los tamberos bajo el signo Rochdaliano de defender sus productos, comenzó a practicar sus principios en la formación de la Cooperativa de Colonia Frías, conjuntamente con otros tamberos adoctrinados sobre el verdadero sentido de las ventajas de la cooperación, tales como los Hnos. Dante y Américo Bonzi, los Hnos. Ribotta, Sabena, Toldo, Zaffrea, Marchisio, Bolatti y varios más, consiguiendo montar la cremería, asociando al poco tiempo a 68 tamberos.

Fue Francisco T. Bonzi su primer Presidente.

Apenas surgió en Sunchales la idea de formar una Unión de cooperativas con la perspectiva de tener a corto plazo una fábrica de manteca propia, Bonzi apoyó la iniciativa con decisión y sumo interés y puso de su parte, no solo el apoyo moral, sino el que, como miembro del primer Directorio, correspondía a la dinámica, casi cotidiana, de preparar y capacitar a los tamberos, visitar y convencer para que la fábrica en perspectiva se llevara a feliz término.

Fue uno de los hombres de clara visión de un porvenir seguro para la fábrica, no claudicó ni desmayó cuando, en las horas difíciles, parecían llevar la iniciativa de Mitri, a un lamentable fracaso.

Cooperativa de carne

En el local de la Comisión de Fomento, tuvo lugar una reunión de Carniceros de la localidad, con el fin de obtener de los mismos, una rebaja por kilo de carne que expendían, considerado un tanto elevado e injustificado.

No se llegó a ningún acuerdo y el kilogramo permaneció a 50 centavos. Alegaban los carniceros que no eran ellos quienes aumentaban el producto, sino los criadores de hacienda o sea los productores, los cuales en las ferias entregaban las reses al mejor postor. Que las oscilaciones del valor de la carne, se producen naturalmente, por el juego de demanda y oferta y no por la buena voluntad de un decreto o por un acuerdo comunal.

La idea de una cooperativa de carne, no surgió de inmediato sino por asociación de varios ganaderos a inspiración del activo vecino Alfonso F. Corbat.

Sociales

El hogar de los esposos Matilde Somadossi y José G. Hunsicker, ha sido alegrado en esta primavera con el nacimiento de una niña que bautizaron con el nombre de Mecha Silvia.

Los esposos Máximo Richiger y Sra. Ana Peterlín, con motivo de cumplir años su hijo Alberto, realizaron una fiesta íntima, en cuyo seno familiar se notó la presencia de Carlos, Alberto, Luis y Velma Richiger; Neva y Norma Peterlín; Lidia Temporelli, Hugo Riboldi, Chito y Esther Husni y Eda Richiger.