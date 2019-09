LRF: Unión adelanta el jueves visitando a Ben Hur

Sesión martes 10/09/19

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.817 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- A pedido del club Talleres, se lleva a cabo un minuto de silencio en memoria del Sr. Turco, ex socio fundador del club.

3- Lectura correspondencia: Varias notas de Infantiles e Inferiores. Nota de Z. Pereyra FBC manifestando su descontento por haber sido designado el día viernes partido vs. Atl. Esmeralda, ya que trae muchos inconvenientes. A la nota le falta la firma del Secretario, por lo tanto no se da curso. El Sr. Vice-Presidente aclara que el Boletín había sido aprobado por el HCD. El delegado de Zenón Pereyra da su versión sobre el tema, entendiendo que no era lo que se había resuelto.

4- El delegado de Indep. Ataliva hace una queja sobre las omisiones que hacen los árbitros en los informes. Dice que estuvo mirando imágenes del partido Dep. Aldao vs. Sp. Roca donde ocurrieron incidentes de gravedad que no fueron informados por el árbitro. Dice sentirse preocupado por eso. El Sr. Presidente dice que recibió muchos mensajes sobre el tema, y recibió videos. El delegado de Sp. Roca hace mención a ciertas irregularidades que ocurrieron en la cancha, y la agresión que sufrió uno de sus jugadores por un policía. El delegado de Indep. Ataliva hace mención a la nota que presentaron Arg. Humberto y Dep. Tacural sobre la cantidad de gente que ingresa a la cancha. El Sr. Presidente manifiesta que los clubes deben tomar todos los recaudos posibles, cerrar las puertas, dejar solamente la gente que está habilitada para entrar a la cancha, porque luego ocurren situaciones desagradables, muchas veces por no tomar los recaudos necesarios. El Sr. Síndico Titular dice que estuvo en la cancha y los árbitros no tuvieron nada que ver con los incidentes que fueron solamente entre los jugadores. El delegado de B. Bochazo dice que en una oportunidad le expulsaron 11 jugadores ya que los árbitros vieron todo, y que muchas veces escriben cosas que no se entienden. En este caso los árbitros pudieron haber visto más. El delegado de Sp. Roca dice que el agresor principal fue el jugador Dep. Aldao. El delegado de Atl. Rafaela entiende que los dirigentes deben tomar las medidas necesarias para evitar las cosas que pasan. La Mesa Directiva solicitará al árbitro una ampliación del informe por las irregularidades que ocurrieron. También se solicitará informe policial. Se solicita a los Dep. Aldao y Sp. Roca que hagan las denuncias que crean convenientes sobre el partido.

5- Informe de Tesorería y Pases de jugadores.

6- Se informa que el próximo sábado se jugarán las Finales de Inferiores de la B en cancha de Ferro:

13:30 horas – 9° División: Florida vs. Bochófilo Bochazo.

14:20 horas – 7° División: Florida vs. Sportivo Santa Clara.

15:30 horas – 8° División: Dep. Ramona vs. Arg. Humberto.

16:30 horas – 6° División: Dep. Ramona vs. Tiro Federal M. Ville.

7- El próximo sábado comenzará a jugarse el segundo Torneo Senior del año. Se sorteó el Fixture. La 1ª Fecha se jugará en cancha de Zenón Pereyra FBC a partir de las 14 horas.

8- Se recuerda que el próximo domingo se jugará la 2ª fecha del Torneo Femenino en canchas de Atl. Rafaela y 9 de Julio. Se recuerda que el lunes cierra el libro de pases.

9- Adelantos:

– Ben Hur vs. Unión jueves a las 19 hs. Reserva y 20:30 hs. Primera (cancha principal).

– Florida vs. Brown viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Arg. Vila vs. Dep. Aldao viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Los demás partidos se jugarán en el horario oficial. Sportivo Aureliense comenzará a las 14 hs. Reserva en Frontera.

10- Se recuerda que del 20 al 22 de septiembre se jugará el Sub14, y por lo tanto se solicita a los clubes que puedan adelantar que por favor lo hagan ya que ayudarán a la organización. La Primera “C” no jugarán. El lunes habrá una reunión con los delegados de los clubes donde se jugarán los partidos del Sub14. El próximo martes se presentará la Selección.