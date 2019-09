Voley U15 F: Unión se impuso en el Segundo Grand Prix

En Atlético de Rafaela, se disputó la Segunda Fecha del Torneo Clausura para la categoría Sub15. Libertad participó con dos equipos, de los cuales “Libertad A” terminó en el segundo lugar, mientras que “Libertad B” estuvo cerca de lograr el ascenso a la Zona A.

Estos fueron los resultados obtenidos:

Libertad A culminó en 2° lugar:

> Libertad A vs. Almagro A 2-0.

> Libertad A vs. Atlético A 2-0.

> Libertad A vs. Unión A 0-2.

> Libertad A vs. 9 de Julio 2-0.

Libertad B terminó en el 7mo lugar al perder la final por el ascenso a la Zona A:

> Libertad B vs. Unión B 2-1.

> Libertad B vs. Santa Clara 2-1.

> Libertad B vs. Selección Sub 12 ARV 2-0.

> Final: Libertad B vs. Brown SV 0-2.

El U15 de Unión también dijo presente

Lo hizo con los siguientes resultados para sus dos equipos que lo representaron, Verde y Blanco, siendo el Verde el elenco que se quedó con el primer puesto del certamen:

Unión Verde:

> Unión 2 – 0 Atlético Celeste.

> Unión 2 – 0 9 de Julio.

> Unión 2 – 0 Libertad Amarillo.

> Unión 2 – 1 a Almagro Amarillo.

Unión Blanco:

> Unión 1 – 2 Libertad Negro.

> Unión 0 – 2 Sportivo Santa Clara.

Por el 9 y 10 puesto:

> Unión 0 – 2 Almagro Azul.