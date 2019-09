ARB Oficial – F11: Libertad sigue ganando y encabezando la tabla

En cumplimiento de la Fecha 11º del Torneo Oficial de Primera División, Libertad volvió a la punta de la tabla de posiciones al derrotar a Peñarol por 88 a 73 en «El Hogar de los Tigres».

El equipo de Javier Maretto se fue al descanso largo arriba por 14 unidades, diferencia que le sirvió para manejar el partido ante un Peñarol que vendió cara la derrota con un plantel acotado y una buena noche ofensiva de Maximiliano Faletto, autor de 25 puntos.

Libertad contó con un arranque interesante, adelantándose y administrando la ventaja para desarrollar un juego tranquilo que le permite sostener el invicto en la cancha, habiendo cedido en el campeonato únicamente los puntos por la sanción de no contar con adicionales de Policía.

Síntesis

Libertad 88: Julián Eydallin 20, Gaggi 9, Valentín Boscacci 8, Manuel Alonso 25 y Francisco López 15 (fi). Ardusso 0, Gauna 9, Barberis 0, Barbieri 0, Chiapero 2, Tobías Scevola 0 y Bonafede 0. DT: Javier Maretto.

Peñarol 73: José Mariotta 18, Juan González 14, Maximiliano Faletto 25, Tomás Leiggener 7 y Julián Mauti 6 (fi). Nicolás Picco 3. DT: Juan Ignacio Andornino.

Estadio: El Hogar de los Tigres.

Arbitros: Roberto Settembrini y Fernando Capolungo.

Parciales: 24-18 / 49-35 y 64-55.

Posiciones

> Libertad: 21 puntos.

> Atlético: 20 puntos.

> 9 de Julio: 20 puntos.

> Sportivo Ben Hur: 16 puntos.

> Unión: 16 puntos.

> Independiente: 15 puntos.

> Peñarol: 12 puntos.

> Argentino Quilmes: 12 puntos.

Próxima Fecha | Undécima

> Jueves, a las 21.30: Independiente vs. Atlético.

> Viernes, a las 21.30: Libertad vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. Quilmes.

> Domingo, a las 20.30: Peñarol vs. Unión.