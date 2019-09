ARB Oficial – F12: Unión se impuso con amplitud ante Peñarol

(Por: Básquet Total) – En el cierre de la Fecha Nº 12 del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet, Unión de Sunchales derrotó en condición de visitante a Peñarol por 93 a 66 y sigue dando lucha para terminar entre los primeros cuatro de la Fase Regular, que serán los que tendrán ventaja de localía en los Cuartos de Final.

Los dirigidos por Rodrigo Juárez no tuvo problemas para quedarse con el triunfo, adelantándose ya desde el tramo inicial para ir profundizando la diferencia que se acrecentó con el correr de los cuartos para llegar a un cierre tranquilo en donde era amplio dominador.

Vale recordar que la Fecha comenzó el jueves con la victoria de Independiente ante Atlético por 72 a 68, mientras que el viernes hubo triunfo de Ben Hur ante Quilmes por 83 a 74 en doble suplementario y de 9 de Julio en Sunchales ante Libertad por un contundente 83 a 48.

Síntesis

Peñarol 66: Juan González 9, Federico Bonzi 15, Maximiliano Faletto 17, Tomás Leiggener 4 y Julián Mauti 12 (fi). Juan Díaz 0, Leo Actis 0 y Santiago D’Arrigo 9. DT: Juan Andornino.

Unión 93: Matías Borda Bossana 14, Juan Cipolatti 11, Nicolás Zurvera 9, Matías Loro 19 y Joaquín Gariboldi 8 (fi). Jonatan Acosta 4, Agustín Barbero 0, Pedro Porchietto 5, Ramiro Rojo 11, Máximo Blangini 3 e Ignacio Bertola 9. DT: Rodrigo Juárez.

Estadio: Peñarol.

Arbitros: Iván Andereggen y Brian Padilla.

Parciales: 13-23 / 25-47 y 47-68.

Las posiciones

> 9 de Julio: 22 puntos.

> Libertad: 22 puntos.

> Atlético: 21 puntos.

> Sportivo Ben Hur: 18 puntos.

> Unión: 18 puntos.

> Independiente: 17 puntos.

> Peñarol: 13 puntos.

> Argentino Quilmes: 13 puntos.

La próxima Fecha | 13ª

> Argentino Quilmes vs. Independiente.

> Unión vs. Sportivo Ben Hur.

> Peñarol vs. 9 de Julio.

> Atlético vs. Libertad.