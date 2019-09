Otorgaron libertad condicional para quienes robaron a mano armada el fin de semana

(Por: Rafaela Noticias) – Leandro Jesús R. alias “Pitío” y Ariel Alejandro P. son oriundos de la ciudad de Sunchales mientras que Juan José H. es de Rafaela. Los tres están acusados de robo calificado por el empleo de arma de fuego cometido en poblado y en banda.

Según el relato de la misma víctima el sábado 14 a la madrugada ella se encontraba junto a su hija y a su novio en una vivienda de calle Juan B. Justo. Cerca de las 2 de la madrugada el muchacho salió a comprar y ahí fue cuando hasta la casa llegaron cuatro sujetos encapuchados, algunos caminando y otros a bordo de una motocicleta.

La víctima escuchó ruidos y pudo observar a los sujetos gritando para que les abra. La mujer alcanzó a dar aviso a su novio de la situación cuando uno de los acusados tomó carrera y rompió la puerta logrando entrar. La mujer en un ataque de nerviosismo total corrió hasta la habitación donde se encontraba la menor de edad para tratar de protegerla y quien portaba el arma de fuego la apuntó de manera violenta solicitándole en todo momento dinero. La mujer en esta situación intentó explicarles que no contaba con dinero y los acusados revolvieron toda la casa. Además, las amenazas continuaron y no solo con un arma de fuego sino también con un arma blanca.

Luego de algunos minutos la víctima manifestó que se sintieron amenazados y huyeron del lugar al momento de la llegada de efectivos policiales. Dos de ellos huyeron por la parte trasera saltando tapiales mientras que los restantes lo hicieron por el frente de la vivienda.

Finalmente, tres de los acusados fueron detenidos mientras que un cuarto logró darse a la fuga y aún no se encuentra identificado.

En relación a esto al Fiscal del caso manifestó que Juan José H. y Alejandro P. no cuentan con antecedentes condenatorios mientras que Leandro R. alias “Pitío” si. La Dra. Koraquis explicó que el 25 de octubre de 2017 fue condenado a la pena de 3 años en prisión por los delitos de resistencia, robo calificado y encubrimiento, dicha pena vence el 5 de julio de 2020, es decir que el mismo se encuentra en libertad condicional desde el 13 de agosto de 2018. Además, a esto se le suman medidas alternativas aplicadas el 31 de enero de 2019 por delitos contra la propiedad. Finalmente, la Fiscal del caso solicitó tener en cuenta la violencia con la que entraron a la vivienda y que además se trata de una víctima vulnerable la cual cuenta con muy pocos recursos económicos. Por todos estos hechos desde Fiscalía solicitaron la prisión preventiva sin plazo para los tres acusados.

Por su parte, el Dr. Carlos Flores, abogado defensor, expresó que no se trata de un caso que deba discutirse en una audiencia de medida cautelar ya que la pena es excarcelable y sus defendidos deberían transitar el proceso en estado de libertad. Además, explicó que según dichos de la víctima esta no podría reconocerlos ya que se encontraban encapuchados lo que no acredita que hayan sido sus defendidos los autores del hecho. También el defensor manifestó no estar de acuerdo con la carátula del hecho ya que ser cometido en poblado hace más referencia a una asociación ilícita. Y por último dijo que en todo caso se debe aplicar la pena mínima, la cual es de dos años, ya que prima el principio de inocencia. Por todo eso solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva.

Luego de escuchar a cada una de las partes, el Juez de la causa Alejandro Mognaschi, dio lugar a lo solicitado por la defensa otorgando para los acusados las siguientes medidas alternativas:

– Presentarse todos los viernes a firmar una planilla a la oficina de Gestión judicial y al Juzgado de la ciudad de Sunchales.

– Prohibición de acercamiento a la víctima

– Fijar domicilio y además una fianza. La misma fue fijada en $10.000 para los dos sujetos que no cuentan con antecedentes mientras que para quien si cuenta con antecedes esta fue fijada por $15.000.