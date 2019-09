Desde la EPE alertan a los vecinos por falsos empleados

La Empresa Provincial de la Energía alerta a la población sobre el accionar de individuos que, simulando ser empleados de esta distribuidora eléctrica, han intentado en estos días ingresar a domicilios en localidades de la región.

La empresa recuerda que su personal no ingresa a viviendas particulares.

Todo trabajo que se realiza se hace fuera del domicilio. Tampoco existen cobradores a domicilio. Y todo trámite administrativo se realiza en nuestras oficinas comerciales o en forma virtual.

Ante cualquier sospecha, comuníquese con la Seccional de Policía más cercana.

Suardi: Falsos empleados de la EPE roban a una jubilada

(Por: Radio Belgrano Suardi) – El ilícito fue cometido en horas del mediodía del miércoles. Mediante engaños le sacó unos 5 mil pesos de su jubilación. La EPE emitió un comunicado alertando sobre la situación. Un hecho similar se produjo en Ceres.

La mujer de 83 años, comentó que alrededor de las 11,30 hs., se hizo presente en su domicilio un hombre que golpeó la puerta y ella lo atendió a través de la ventanita. El sujeto se identificó como personal de la EPE y que debía hacer una inspección debido a que había pasado un camión y había cortado unos cables.

La mujer, al notar que tenía vestimenta de la EPE, le tuvo confianza y lo dejó ingresar. El malviviente le preguntó por el cortacorriente, a lo cual la damnificada contestó que lo tenía en la pieza, que pasara allí ya que ella no veía bien.

Una vez en la pieza, el hombre le dijo que no entendía mucho, que le diga un número de serie de un billete de $ 500 o $ 1000 pesos, a lo que la mujer le manifiesta que encima no tenía nada pero que si tenía guardado, así que se dirige hacia el ropero, y desde atrás de las prendas sacó una cantidad de dinero, mostrándole uno de los billetes al masculino.

Posteriormente, guardó el billete en la bolsita de nylon, en la cual estaba la plata, y la puso en un cajón del mismo ropero sin percatarse que el hombre la veía.

Luego le solicitó ir hacia el patio, donde hay un baño, allí este hombre le pide a la mujer que se quede mirando un enchufe y que él iba a ir a la pieza donde estaba el cortacorriente para ver si hacía chispas.

La víctima se quedó un rato en el lugar mirando, pero al no escuchar más movimientos se va hacia el dormitorio, y notó que el falso empleado ya no estaba más en la casa. Va hacia el cajón donde había guardado la plata donde notó que ésta ya no estaba más, por lo que salió a pedir auxilio a la vecina de al lado y llamaron a esta dependencia dando aviso.