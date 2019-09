LRF: Unión, Tacural y otros adelantados

Tal como lo hace cada semana, el pasado martes se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.818 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Dep. Susana manifiesta que el domingo hizo mucho calor y destaca que los árbitros pararon en todos los partidos para que los jugadores se hidraten.

2- Lectura correspondencia: Nota del Consejo Federal informando que se homologó el Torneo de la Liga Rafaelina, la cual tendrá dos plazas. Hasta el 10/12 hay tiempo de informar el nombre de los clubes. Invitación de Unión al lanzamiento de la Fiesta Nacional de Fútbol Infantil a llevarse a cabo el próximo viernes.

Federal A: Unión vs. Boca Unidos domingo a las 16 horas.

3- El Sr. Presidente da lectura a una nota presentada por el árbitro Silvio Ruiz, quien informó que un colega le manifestó que una persona lo llamó por teléfono para que le comunique a él cuestiones relacionadas al partido de Ben Hur vs. Unión. Inmediatamente se comunicó con gente de la Neutral y Mesa Directiva y tuvieron una reunión en la que decidieron no cambiar el árbitro de dicho partido, asignando un veedor, y además darle todo el apoyo a Silvio Ruiz. Sobre la persona que se comunicó con el árbitro se está trabajando para reunir las pruebas necesarias y luego actuar en consecuencia. Se lamenta que haya ocurrido esto.

4- Informe de tesorería y pases de jugadores.

5- Se hace un informe de lo que fueron las Finales de Div. Inferiores de Primera “B” las cuales se desarrollaron con éxito y con una gran asistencia de público. Se agradece al Club F.C. Estado por ceder las instalaciones.

6- Se procede a sortear el fixture del Torneo Absoluto de Inferiores.

7- Se recuerda que la 2ª Fecha del Senior se jugará el próximo sábado a partir de las 14 hs. en Dep. Bella Italia.

8- Se confirman los siguientes adelantos y horarios:

9 de Julio vs. Dep. Tacural viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Dep. Ramona vs. Unión viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Sp. Norte viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Brown vs. Talleres viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Libertad vs. Peñarol domingo a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

Quilmes vs. Florida domingo a las 17.30 hs. Reserva y 19 hs. Primera.

Ferro vs. Ben Hur domingo a las 17 hs. Reserva y 18.30 hs. Primera.

Zenón Pereyra FBC vs. Atl. María Juana viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Arg. Humberto vs. Dep. Bella Italia viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Los demás partidos de Primera B se jugarán el domingo en horario normal.

La Primera «C» no tendrá actividad, lo mismo que el femenino y las Divisiones Inferiores.

9- A partir del domingo 28 el horario oficial será 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

10- La cena entrega de premios de Div. Superiores en principio será el viernes 06/12. La licitación se largará en breve.

11- El Sr. Pro-Secretario informa que asistió al acto inaugural del Torneo Infantil que organizó Arg. Humberto. Felicita a los dirigentes por el evento llevado a cabo.

12- Se informa que el viernes se llevará a cabo la reunión de la Federación Santafesina en la ciudad de Rafaela. Será en el Hotel Ben Hur a partir de las 20:30 horas.

13- Se recuerda que el Torneo Sub12 se armará una Selección con los equipos de Primera B y Primera C.

14- Se lleva a cabo la presentación de la Selección Sub14 que el fin de semana jugará el Torneo Provincial en Rafaela, Sunchales y Susana. La sala estuvo colmada de dirigentes, padres, allegados, periodistas, etc.

El Torneo se realizará en la jurisdicción de nuestra Liga, y los partidos se jugarán en canchas de Rafaela, Sunchales y Susana. El día lunes se realizó una reunión con los delegados de los clubes anfitriones para tener todo organizado. Se espera que todo salga de acuerdo a lo planeado.

Los convocados para la Selección son los siguientes:

Arqueros

Ramiro Luna (9 de Julio).

Lucas Araya (Talleres M. Juana).

Defensores

Felipe Pauloni (Atl. Rafaela).

Santiago Gerlero (Atl. Rafaela).

Maximiliano Heredia (9 de Julio).

Isaías Benitez (Dep. Libertad de Sunchales).

Lautaro Chiera (Sp. Ben Hur).

Luka Donatti (Arg. Quilmes).

Mediocampistas

Pablo Pomo (La Hidráulica).

Gastón Pomo (La Hidráulica).

Iván Pinardelli (Tiro Federal M. Ville).

Enzo Cardozo (F.C. Estado).

Joel Bonifaccio (Peñarol).

Kevin Dominguez (Sp. Norte).

Delanteros

Nahuel Bett (Moreno de Lehmann).

Lionel Ledesma (9 de Julio).

Jonathan Dos Santos (Unión de Sunchales).

Thiago Kloster (Sp. Santa Clara).