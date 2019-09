Federal A F4: Unión recibe a Boca Unidos intentando seguir en soledad en lo más alto

Por la Cuarta Fecha del Torneo Federal A, Unión recibe esta tarde -a partir de la hora 16- a Boca Unidos de Corrientes, intentando defender la punta que hasta ahora lleva en soledad.

Con dos triunfos y un empate (siete puntos acumulados sobre un posible de nueve), el elenco que ahora dirige Marcelo Milanese vuelve a presentarse en el estadio «De la Avenida» para intentar extender el invicto y con el mismo, la soledad que tiene en lo más alto de la tabla de posiciones.

El arbitraje estará a cargo de Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero), acompañado en la asistencia por parte de Juan Nebbietti (Río Colorado) y Emilio Maguna (Santiago del Estero).

La palabra de Pruzzo

Lucas Pruzzo, uno de los recientes refuerzos de Unión para este Federal, dialogó con Mario Ceballos acerca del buen presente que atraviesa el Bicho Verde en este arranque de certamen, en el cual marcha puntero e invicto.

«Me siento cómodo en el club, me tratan muy bien y si me dan a elegir acá me voy a quedar porque puedo desarrollarme en donde más me gusta», reconoció.

Acerca de la diferencia entre los amistosos -en donde no pudo imponerse- y el arranque de la competencia oficial, refirió que «nos costó encontrar el cómo… después nos dimos cuenta que si bien no tenemos un equipo de renombre y con apellidos, se trata de gente que quiere crecer y para eso necesitamos correr y entregarnos a pleno. Ahí se pudo ver la diferencia entre los amistosos y los encuentros oficiales».

«Siempre pensamos que el partido siguiente es el más importante y ponemos todo siempre en ese partido… las especulaciones las dejamos de lado y tratamos de hacer lo máximo con la mejor de las predisposiciones para tirar todos para el mismo lado», agregó.

Para él, viajar sobre la hora no es motivo de excusas sino que se trata de convicción y concentración, sabiendo que con el esfuerzo de cada uno se van dando los resultados, tal como hasta ahora. «Tenemos que tener la cabeza tranquila porque tuvimos un buen comienzo pero esto es muy largo. Sirve para demostrarnos que podemos jugar de igual a igual a cualquiera, para eso nos ayudó este buen comienzo pero tenemos que ser humildes y enfocados dejando todo», concluyó.