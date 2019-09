TFA – F4: Unión fue superado por Boca Unidos, perdió el invicto, la punta y más

En una tarde para el olvido, el Bicho Verde fue superado por 2 a 0 por Boca Unidos de Corrientes y ahora ya no es más líder en soledad sino que comparte posición con Chaco For Ever y Güemes. Además, le expulsaron a dos jugadores.

El partido se disputó con paridad en el primer tiempo, a sabiendas que la visita es candidato a quedarse con la Zona pero Unión emparejaba a partir de su localía. No obstante, la jerarquía individual de algunos jugadores correntinos, de paso por Primera División, le dieron forma a una gran jugada colectiva que involucró a «Tony» Medina y derivó en el «Chino» Vizcarra. Los dos ex Rosario Central otorgaron la ventaja transitoria a Boca Unidos que se aplomó en el desarrollo y tuvo un guiño de la tarde al quedar en superioridad numérica a partir de la expulsión de Lucas Pruzzo cuando se cerraba la primera etapa.

Apenas iniciado el complemento, en una jugada de disputa de balón, fue Matías Valdivia quien impactó con el arquero visitante, generando su expulsión y debiendo el golero ser retirado en camilla a un centro asistencial, producto de sus lesiones en el rostro.

Los dos jugadores de menos intentaron ser reemplazados por mayor entrega del local pero el arco de Boca Unidos quedaba cada vez más lejos y con espacios, Matías Fabro decretó el dos a cero que terminaría siendo definitivo.

Derrota para Unión que ya no tiene invicto y preocupación en Milanese de cara a lo que vendrá puesto que deberá buscar reemplazos para su plantel antes de la visita a Chaco For Ever que debe realizar por la siguiente Fecha.

Síntesis

Unión (0): Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; José Ayala Pacheco, Mateo Castellano, Álvaro Aguirre y Germán Rodríguez Rojas; Matías Valdivia y Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Boca Unidos (2): José Aquino; Rolando Ricardone, Gustavo Morales, Ronald Huth y Leonardo Baroni; Brian Lluy, Martín Ojeda, Martín Fabro y Gabriel Morales; Antonio Medina y José Vizcarra. DT: Daniel Teglia.

Cambios: En Unión: Facundo Cabral por José Ayala Pacheco, Martín Rodríguez por Álvaro Aguirre y Santiago Stecaldo por Germán Rodríguez Rojas. En Boca Unidos: Christian Martínez por José Aquino, Miguel Caneo por Brian Lluy y Raúl Benítez por Gabriel Morales.

Goles: 36′ PT José Vizcarra (BU) y 49′ ST Martín Fabro (BU).

Expulsados: 46′ PT Lucas Pruzzo (U) y 8′ ST Matías Valdivia (U).

Resto de la Fecha

Posiciones