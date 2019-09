Básquet M y F U17: Subcampeonato por partida doble

(Por: Basquet Total) – El sábado esquivo no alcanza a tapar la espectacular semana que vivió Santa Fe en los Argentinos Sub 17 de Neuquén y Plottier. La calidad formadora de los clubes santafesinos, el trabajo de los seleccionados y el amor de cuerpo técnico y jugadores por la camiseta quedaron una vez más en evidencia para sumarse al talento que suele crecer por estas tierras. Sin olvidar el apoyo de los padres, que llegaron hasta el sur argentino para alentar a sus hijos. No pudo ser en las finales, pero el orgullo es el mismo y el camino se mantendrá para ratificar resultados, pero también formas.

Santa Fe no pudo en las finales, primero fue derrota de las chicas en un duelo que se hizo cuesta arriba ante FeBamba y luego caída de los chicos en apasionante duelo frente a Córdoba que necesitó de suplementario para que llegue la definición. Hoy duele, mañana se aceptará y pasado mañana se comprenderá lo logrado.

Hasta el sábado el trayecto era invicto para ambos equipos y aunque sí con algunos duelos peleados más muestra de personalidad, pero en la jornada de finales la suerte no acompañó y en parte el juego tampoco.

Por la tarde, el elenco femenino de Santa Fe cayó frente al siempre duro FeBamba por 56 a 47. Si bien las dirigidas por Daniela Oldani arrancaron al frente de la mano de Agustina Bazán, después las porteñas emparejaron la lucha y establecieron dominio. Las santafesinas reaccionaron con un muy buen último cuarto, pero no les alcanzó para cambiar el destino del juego. Bázan hizo 15, Goetschi 10 y Vernazza 8.

En Femenino Santa Fe ganó el U13 y fue subcampeón en U17 y U15, mientras que no disputó el U19.

Por su parte, para cerrar la jornada de sábado los varones buscaban su título ante Córdoba y fueron grandes protagonistas del partido, alternando un dominio claro con otros momentos de bache anotador. El gol perimetral de Quiroga, la conducción de Gorosito y Paoloni, la versatilidad del Lungo Bednarek, la potencia de Cardona, el trajín de Fredes. Todos aportaron lo suyo pero esta vez no sobró nada y Córdoba respondió con jerarquía, ritmo y determinación más un Bauducco inspirado.

Tras final cerrado, el duelo se fue a tiempo extra y los cordobeses se lo llevaron por 81 a 76. Cardona hizo 25 y Quiroga 17 para la bronca de los pibes santafesinos. No debe doler más de lo necesario, porque habrá revancha.

Santa Fe fue campeón del U15 y subcampeón en U17. La temporada también tuvo quinto puesto en U19 y cuarto en mayores.