Ataliva: Caso Biondi – «A Germán lo abandonaron»

(Por: Radio Belgrano) – Así lo afirmó por Radio Belgrano, Marianela Kihn, cuñada de Germán Biondi, quién apareció muerto luego de haber estado desaparecido durante 73 días. En fuertes declaraciones dijo que «siempre nos mintieron con la búsqueda

La búsqueda fue desastrosa, siempre estuvimos solos, parecía que íbamos a pedir favores, en lugar de recibir ayuda».

«A Germán lo abandonaron», afirmó Marianela Kihn, cuñada de Germán Biondi, quién fue encontrado muerto el viernes pasado luego de haber estado desaparecido durante 73 días.

En declaraciones a Radio Belgrano Suardi, la mujer, dijo que «siempre nos mintieron, nos dieron vueltas las cosas, pedíamos respuestas y teníamos puertas cerradas. Es lo que seguimos sintiendo, porque a Germán se lo encontró a sólo 20 kms. de su casa».

«Aparentemente nunca rastrillaron ese lugar, se hicieron las cosas mal desde el primer día y eso lo dice la autopsia visual. Su cuerpo estaba irreconocible y eso marca que había fallecido hace mucho tiempo, incluso tenía todo el dinero que se había llevado de su casa», agregó.

Marianela, dijo: «no me quiero apresurar a opinar sobre las causas de su muerte, pero estamos ante algo extraño, porque no apareció en el medio de la nada, hay casas cerca, es decir no se lo buscó».

«Responsabilizamos por esto al gobierno provincial, porque nosotros estamos en manos de ellos, nos deberían cuidar y no lo están haciendo, reafirmó la mujer. La familia lo empezó a buscar desde el primer día porque sabíamos que Germán, por su esquizofrenia, tenía que estar escondido en algún lugar porque estaba asustado».

«Sin embargo nunca nos escucharon, y siempre apelaron al «protocolo», pero para mí esa actitud es «abandono de persona». Ellos nos querían quietos a nosotros, querían llevarse los laureles de encontrar a Germán, pero en estos casos lo primordial es la persona desaparecida y no quién lo encuentra».

Germán se fue de su casa por su problema mental, sin embargo escuchamos frases como «cuando se le termine la plata va a volver». Eso es una burla, no hay gente capacitada para las búsquedas, dijo Marianela.

Por último adelantó que «vamos a esperar el resultado final de la autopsia, pero seguiremos adelante buscando respuestas para evitar que puedan repetirse casos como el de Germán».

Germán Biondi se fue de su hogar el 12 de julio pasado y fue encontrado el viernes 20 de setiembre, dentro de un canal, en zona rural de Nueva Lehmann, cuando una mujer se acercó al lugar a buscar leña.