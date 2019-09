ARB Oficial F14: Libertad cayó con Quilmes y cerró tercero

Este domingo llegó a su fin la Fase Regular del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet.

En «El Hogar de los Tigres», Argentino Quilmes derrotó a Libertad por 69 a 66, resultado que sirvió para terminar de armar las llaves de play offs de Cuartos de Final, los cuales comenzarán durante esta semana.

Síntesis

Libertad 66: Julián Eydallin 20, Ardusso 0, Marcelo Gauna 15, Francisco López 7 y Valentín Boscacci 0 (fi). Augusto Barbieri 3, Bonafede 0, David Reynoso 11 y Nicolás Quiroga 10. DT: Javier Maretto.

Quilmes 69: Gabriel Peterlin 11, Pablo Senn 23, Matías Andermatten 5, Tomás Lattanzi 19 y Patricio Andereggen 5 (fi). Lázaro Vacaflor 0, Maximiliano Savarino 0, Lucas Ambort 2, Facundo Leiva 1, Martín Caponi 0 y Lautaro Coronel 3. DT: Mario Bircher.

Estadio: El Hogar de los Tigres.

Arbitros: Marcos Macagno y Brian Padilla.

Parciales: 9-16 / 32-36 y 51-53.

Las posiciones

> 9 de Julio: 26 puntos.

> Atlético: 24 puntos.

> Libertad: 24 puntos.

> Unión: 22 puntos.

> Sportivo Ben Hur: 21 puntos.

> Independiente: 20 puntos.

> Argentino Quilmes: 16 puntos.

> Peñarol: 15 puntos.

Los cruces de Cuartos de Final

Los Cuartos de Final se pondrán en marcha el fin de semana del 4 y 6 de octubre, recordando que es al mejor de tres partidos con ventaja de localía para los mejores ubicados:

> 9 de Julio vs. Peñarol.

> Atlético vs. Quilmes.

> Libertad vs. Independiente.

> Unión vs. Ben Hur.