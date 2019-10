Colonia Tacurales: Un ex policía seguirá en prisión acusado de abusar de dos menores

(Por: Rafaela Noticias) – Se trata de Jorge Alberto L. quien prestaba servicios en la localidad de Col. Tacurales. El mismo fue acusado de abusos sexuales reiterados en perjuicio de dos menores de edad. El juez de la causa, Javier Bottero, decidió que el acusado continuará cumpliendo prisión preventiva.

Este lunes pasadas las 10:30 horas se llevó a cabo una audiencia de revisión preventiva en la que la Fiscal del caso Ángela Capitanio solicitó que el acusado, Jorge Alberto L. continúe cumpliendo con prisión preventiva mientras dure el proceso.

La representante del Ministerio Público de la Acusación acusó al hombre de aprovechar la situación de convivencia y abusar a dos niñas menores de edad en reiteradas ocasiones, manoseando sus partes íntimas. Sumado a esto la Fiscal imputó otro hecho con las mismas características cuando una de las víctimas tenía 14 años y abusó de ella a la salida de la escuela. Todos estos bajo amenazas de matar a su familia y en algunas ocasiones regalándole dinero.

Los hechos fueron caratulados como abuso sexual simple agravado por tratarse de una menor de edad, aprovecharse de la convivencia y promoción de menores.

En relación a esto, Capitanio explicó que la prueba más contundente tiene que ver con la declaración de las víctimas en cámara gesell. Además, manifestó que el sujeto contó con una denuncia por otro abuso, investigación en la que quedó absuelto, y dio a conocer que hay una investigación en curso en la localidad de Tostado, ciudad de origen del acusado.

Con respecto a las pruebas, la Fiscal expresó que la principal tiene que ver con las declaraciones en cámara gesell, de ambas víctimas, las cuales, según el análisis de los psicólogos, fueron coincidentes en todo momento.

Finalmente, la Fiscal solicitó que el acusado continúe cumpliendo prisión preventiva mientras dure el proceso, y adelantó que se encuentra en condiciones de llevar la causa a juicio.

Por su parte, Raúl Domenella, abogado defensor, solicitó que su defendido recupere la libertad ya que no podrá intervenir en el proceso de pruebas, y además puede cumplir con ciertas normas de conducta como volver a Tostado, su ciudad de origen y además pagar una fianza. Según el abogado el hombre solo convivió con las nenas 1 mes, y que fue por trabajo, motivo por el cual no coinciden las acusaciones de las víctimas en relación a los tiempos. Además, manifestó que en estos 90 días que su defendido lleva preso, la fiscalía no aportó nuevas pruebas que permitan mantener la prisión preventiva.

Luego de los argumentos de cada uno, el acusado decidió prestar declaración.

«Acá nadie piensa como se encuentra el acusado» expresó Jorge Alberto L. quien luego de esta expresión comenzó a relatar han serie de «aberraciones» que le tocó vivir en los calabozos por el solo hecho de ser policía. «A mí me encerraron con un narco y con otro que le había abierto la panza a un hombre». Además hizo referencia a un hecho en el que dos sujetos rompieron lámparas de su celda e intentaron apuñalarlo. «Nadie se imagina como yo estoy psicológicamente, yo tengo tres hijos que me esperan, hace tres meses que no duermo», cerró si declaración el acusado.

Por último, el Juez de la causa estableció que el acusado continuará cumpliendo con prisión preventiva sin plazo alguno.