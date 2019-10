Básquet U17 M: Libertad avanzó, Unión quedó

Con suerte dispar, el fin de semana se disputaron los Cuadrangulares de Semifinales del certamen Provincial de Básquet U17. Los pibes de Libertad avanzaron a la instancia decisiva, mientras que los de Unión cerraron su participación.

En un Cuadrangular intenso que se desarrolló el fin de semana en «El Hogar de los Tigres», Libertad y Central Argentino Olímpico de Ceres culminaron como los dos mejores de la Zona B, clasificando al Final Four de la Liga Provincial U17 de clubes que organiza la Federación Santafesina, junto a Sportsmen Unidos de Rosario y Ciudad de Venado Tuerto, provenientes de la Zona A. El mismo se disputará 12 y 13 de octubre.

Los resultados de los Tigres fueron:

> Libertad 80 vs. Almagro de Esperanza 66.

> Central Argentino Olímpico 92 vs. Libertad 71.

> Libertad 92 vs. Banco de Santa Fe 61.

Por su parte, en la Zona A no pudo clasificar Unión de Sunchales, que tuvo estos resultados:

> Unión 78 vs. Temperley de Rosario 63.

> Ciudad de Venado Tuerto 80 vs. Unión 63.

> Sportsmen Unidos de Rosario 79 vs. Unión 72.