ARB – Oficial: Comienzan los playoff de Cuartos de Final

Luego de una interesante remontada en la segunda parte del campeonato Oficial de la Asociación Rafaelina de Básquet, esta noche, Unión pone en marcha una de las series de playoff de Cuartos de Final en el estadio albiverde.

Por la ubicación de ambos -cuarto y quinto de la tabla general- se trata del duelo más parejo de los que se armaron tras la Fase Regular. Esto también se sustenta en el pasado reciente en el cual cada uno pudo sostener su localía por sobre el rival de turno.

El playoff será a tres juegos, disputándose el segundo en Rafaela el próximo viernes 11, a las 21.30. En caso de que sea necesario un tercer partido, el mismo se disputará en «La Fortaleza del Bicho», toda vez que los dirigidos por Rodrigo Juárez tienen ventaja de localía.

Cuartos de Final

Viernes

– 21.30: 9 de Julio vs. Peñarol.

– 21.30: Unión vs. Ben Hur.

– 22.00: Atlético Rafaela vs. Argentino Quilmes.

Domingo

– 20.30: Libertad vs. Independiente.