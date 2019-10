TFB F – F1: Las Tigresas ponen primera recibiendo a Ben Hur de Rosario

Recibiendo a las últimas campeonas provinciales, las Tigresas arrancan hoy por la tarde su participación en Primera División. Se trata de un gran paso que darán las aurinegras, midiéndose con Ben Hur de Rosario, en el marco de la competencia que fiscaliza la Confederación Argentina de Básquetbol.

El Torneo Federal Femenino de Básquet jugará este fin de semana la Primera Fase dividida en siete zonas: dos de cuatro equipos y cinco con tres integrantes. Libertad conforma el terceto de la Zona C junto a Ciclista de Junín y Ben Hur de Rosario. Los primeros dos clasificarán a Octavos de Final.

La Subcomisión de Básquet Femenino liberteño ganó la licitación y organizará el Triangular que se desarrollará durante tres jornadas en Sunchales con el siguiente programa:

> Viernes 04/10 – 17.30: Libertad vs. Ben Hur Rosario.

> Sábado 05/10 – 15.00: Ben Hur Rosario vs. Ciclista Junín.

> Domingo 06/10 – 11.00: Libertad vs. Ciclista Junín.

Los otros seis Grupos que disputarán el TFFB se conforman de la siguiente manera:

– Zona A: Tucumán BB – Lomas Basket – Red Star de Catamarca (Clasifican los dos mejores)

– Zona B: Sol Dorado de Posadas – Hércules de Charata – Talleres de Paraná (Clasifican los dos mejores)

– Zona D: Atalaya de Rosario – Lanús – Los Indios de Moreno (Clasifican los dos mejores)

– Zona E: Calle Angosta de Villa Mercedes – Banco Rioja de La Rioja – Bolivar de Carlos Paz (Clasifican los dos mejores)

– Zona F: Peñarol de Mar del Plata – Ferro de Olavarría – Biguá de Neuquén – Pacífico de Neuquén (Clasifican los tres mejores)

– Zona G: ADC de Neuquén – Gregorio Álvarez de Neuquén – Deportivo Roca de General Roca – Gimnasia de Comodoro Rivadavia (Clasifican los tres mejores)

De allí se clasificarán 16 equipos para iniciar la ronda de Octavos de Final, que será a finales de octubre (25-26-27). Esa ronda de 16 se jugará en cuatro grupos de cuatro equipos, de las cuales, las dos mejores avanzarán a la Tercera Fase.

Promediando noviembre (del 15 al 17), dos grupos de cuatro, con sede a licitar el 16 de octubre, formarán las zonas de semifinales en el Torneo Federal Femenino. Las dos mejores de ese cuadrangular avanzarán al gran Final Four, el cual dará a conocer su sede recién el 20 de noviembre. Del 29 del mismo, al 1° de diciembre, se conocerá a las campeonas del Federal.

3×3

En esta edición, se sumará la competencia de 3×3 que se jugará durante los entretiempos de los juegos, enfrentándose los mismos equipos. Las reglas serán las vigentes de Fiba. Los ganadores de cada Conferencia, clasificarán a la Final Nacional, que definirá su sede por licitación.