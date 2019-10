Súper 20 F3: Libertad se estrena ante su gente frente a Olímpico

En un horario un tanto inusual de la hora 20, Libertad disputará su primer partido oficial de la temporada cuando reciba a Olímpico de La Banda, en el marco de la Tercera Fecha del Súper 20.

Hasta ahora, los Tigres han caído en sus dos primeras presentaciones disputadas en tierras cordobesas mientras que los de Santiago se han impuesto en sus dos compromisos siendo actualmente líderes del Grupo B.

Esta noche se verán las caras dos equipos con realidades diferentes. Probablemente la única similitud entre los Tigres y el Negro Bandeño pase por la renovación completa de los planteles salvo los juveniles o algún Sub 23.

En Libertad, más allá de sus limitaciones presupuestarias, no hay dudas de que la falta de rodaje de la formación conducida por el DT Sebastián Saborido es un factor sumamente negativo. Con solo 3 partidos amistosos y los extranjeros arribando sobre la hora para afrontar el primer cotejo ante Atenas, hacen que el plantel aurinegro aún no esté consolidado colectivamente, carezca de regularidad y solo muestre algunos chispazos de lo bueno que puede hacer en el rectángulo de juego. Por eso las dos primeras derrotas y las que pueden sobrevenir en un grupo muy exigente del torneo preparatorio no deben preocupar porque la competencia servirá para pulir errores y hacer una evaluación antes de iniciar el verdadero desafío que es La Liga, donde se jugará nada menos que la permanencia en la categoría.

En Olímpico sobrevivió el cubano Karel Guzmán y hasta el entrenador de la temporada anterior fue desplazado a pesar de una excelente campaña: Adrián Capelli fue reemplazado por Leo Gutiérrez. A la vista de los primeros resultados (marcha invicto: 2-0), daría la sensación que los dirigentes acertaron en las decisiones.